Fidan: '18 Ocak Mutabakatını Destekliyoruz' — Suriye ve Özbekistan Görüşmeleri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da gerçekleştirdiği temasların ardından yaptığı açıklamada, Suriye'de tarafların kendi iradeleriyle ortaya koyduğu 18 Ocak mutabakatını desteklediklerini söyledi. Fidan, mutabakatın tüm zorluklara rağmen hayata geçirilmesinin ülkenin birlik ve bütünlüğü açısından kritik olduğunu vurguladı.

Özbekistan ile ilişkiler kurumsal zeminde ilerliyor

Bakan Fidan, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bakhtiyor Saidov ve beraberindeki heyetle yapılan görüşmelerin ardından Türkiye ile Özbekistan arasındaki ilişkilerin tarihî, kültürel ve jeostratejik tüm unsurları kapsayan güçlü bir zemine sahip olduğunu belirtti. Bu ilişkilerin Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi aracılığıyla kurumsallaştırıldığına dikkat çekti.

Fidan, "Bu konseyin hazırlık çalışmaları kapsamında sabah saatlerinde Ortak Stratejik Planlama Grubunun toplantısını gerçekleştirdik. Öğleden sonra da 4+4 toplantısını yapacağız. Milli Savunma Bakanımız, İçişleri Bakanımız, İstihbarat Başkanımız ve Savunma Sanayi Başkanımız da bu mekanizmada yer alıyor" dedi. Bu formatın iki ülke arasında hassas konuların şeffaflık ve işbirliği ruhuyla ele alındığını ve ticari ile bölgesel ilişkilerin fevkalade iyi seviyede olduğunu ifade etti.

"18 Ocak mutabakatını destekliyoruz"

Suriye gündemine ilişkin konuşan Fidan, Türkiye'nin tarafların kendi iradeleriyle ortaya koyduğu mutabakatlara destek verdiğini yineledi: "10 Mart mutabakatını nasıl desteklediysek 18 Ocak mutabakatını da destekliyoruz. Esas itibarıyla bizim için önemli olan bir mutabakatın ortaya çıkmasıdır. Taraflar kendi iradeleriyle bunu kabul ettikten sonra, Türkiye olarak bazı rezervlerimiz olsa da ortak mutabakatı desteklemeyi tercih ediyoruz."

Fidan, ayrıca Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından yayımlanan kararnameyle, Esad rejimi döneminde bazı haklardan mahrum bırakılan Kürtlerin kültürel ve vatandaşlık haklarının güvence altına alınmasının önemli olduğunu belirterek, bu adımın Suriye'de aidiyet ve güven duygusunu güçlendireceğini vurguladı.

DEAŞ ile mücadele ve Gazze girişimleri

Bakan Fidan, Türkiye'nin DEAŞ ile mücadelede her zaman ön saflarda yer aldığını, Suriye'nin yeni yönetimiyle de bu mücadelenin işbirliği içinde sürdürüleceğini söyledi. Sabah saatlerinde ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile bir araya geldiklerini ve Şam yönetimi, SDG ve ABD arasında gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını aktardı.

Fidan, Türkiye'nin kurucu üye olarak davet edildiği Gazze Barış Kurulu davetine ilişkin incelemelerin sürdüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze konusunda uluslararası bir seferberliğin öncülüğünü yaptığını vurgulayan Fidan, "Gazze'ye bir gram fayda sağlayacak, bir insanın hayatını kurtaracak her türlü çabaya Cumhurbaşkanımız sıcak bakmaktadır. Ancak Türkiye'nin menfaatleri ve uluslararası normlar da gözetilecektir" ifadelerini kullandı. Nihai kararın kısa süre içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verileceğini sözlerine ekledi.

