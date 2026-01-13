Bahçeli'den Sert Çıkış: "Mazlum Abdi Siyonizm’in Kuklası, YPG Sivilleri Kalkan Yaptı"

MHP lideri Devlet Bahçeli, grup toplantısında Mazlum Abdi'yi 'Siyonizm'in kuklası' olmakla suçladı; YPG'yi sivilleri kalkan yapmakla, SDG'yi masumları ölüme sürüklemekle itham etti.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 11:54
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 11:54
Bahçeli'den Sert Çıkış: "Özellikle Mazlum Abdi isimli terörist Siyonizm’in kuklasıdır"

Milliyetçi Hareket Partisi grup toplantısı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Toplantıda Bahçeli, söz konusu aktörlerle ilgili şu ifadeleri kullandı: "Özellikle Mazlum Abdi isimli terörist Siyonizm’in kuklasıdır. YPG sivilleri kalkan yaptı. Masumların arkasına saklanıp onları ölüme sürükleyen SDG’dir"

Bahçeli konuşmasında Mazlum Abdi, YPG ve SDG ile ilgili eleştirilerini öne çıkararak bu unsurların sivil güvenliğine zarar verdiğini vurguladı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Özellikle Mazlum Abdi isimli terörist Siyonizm'in kuklasıdır. YPG...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Özellikle Mazlum Abdi isimli terörist Siyonizm'in kuklasıdır. YPG sivilleri kalkan yaptı. Masumların arkasına saklanıp onları ölüme sürükleyen SDG'dir"

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

