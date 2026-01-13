Bahçeli'den Sert Çıkış: "Mazlum Abdi Siyonizm’in Kuklası, YPG Sivilleri Kalkan Yaptı"

Bahçeli'den Sert Çıkış: "Özellikle Mazlum Abdi isimli terörist Siyonizm’in kuklasıdır"

Milliyetçi Hareket Partisi grup toplantısı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Toplantıda Bahçeli, söz konusu aktörlerle ilgili şu ifadeleri kullandı: "Özellikle Mazlum Abdi isimli terörist Siyonizm’in kuklasıdır. YPG sivilleri kalkan yaptı. Masumların arkasına saklanıp onları ölüme sürükleyen SDG’dir"

