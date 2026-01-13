Almanya Başbakanı Merz: "İran’daki rejimin son günlerini yaşıyoruz"

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Hindistan ziyaretinde İran’daki protestoların rejimin sonunu getirebileceğini belirterek barışçıl geçiş umudunu dile getirdi.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 13:37
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 13:37
Hindistan ziyareti sırasında kritik değerlendirme

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Hindistan ziyareti kapsamında İran’daki hükümet karşıtı protestolarla ilgili değerlendirmede bulundu.

"Bir rejim yalnızca şiddetle iktidarda kalabiliyorsa, fiilen sona gelmiş demektir. Sanırım artık bu rejimin son günlerini ve haftalarını yaşıyoruz. Zaten seçimlerden kaynaklanan bir meşruiyeti yok ve halk artık bu rejime karşı ayaklanıyor. Mollaların rejimi de bunu kabul etmek zorunda"

Merz, ayrıca uluslararası temaslara vurgu yaparak ABD ve Avrupa hükümetleriyle iletişim halinde olduklarını söyledi.

"Umarım bu çatışmayı barışçıl şekilde sonlandırmanın bir yolu vardır. Dışişleri Bakanları da İran’da demokratik olarak meşru bir hükümete barışçıl bir geçişi sağlamak için birbirleriyle temas halinde"

Merz’in sözleri, İran’daki protestoların uluslararası toplum tarafından yakından izlendiğini ve olası bir yönetim değişikliğinin barışçıl yollarla gerçekleşmesine ilişkin umutları gündeme taşıdı.

