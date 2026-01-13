Almanya Başbakanı Merz: "İran’daki rejimin son günlerini yaşıyoruz"

Hindistan ziyareti sırasında kritik değerlendirme

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Hindistan ziyareti kapsamında İran’daki hükümet karşıtı protestolarla ilgili değerlendirmede bulundu.

"Bir rejim yalnızca şiddetle iktidarda kalabiliyorsa, fiilen sona gelmiş demektir. Sanırım artık bu rejimin son günlerini ve haftalarını yaşıyoruz. Zaten seçimlerden kaynaklanan bir meşruiyeti yok ve halk artık bu rejime karşı ayaklanıyor. Mollaların rejimi de bunu kabul etmek zorunda"

Merz, ayrıca uluslararası temaslara vurgu yaparak ABD ve Avrupa hükümetleriyle iletişim halinde olduklarını söyledi.

"Umarım bu çatışmayı barışçıl şekilde sonlandırmanın bir yolu vardır. Dışişleri Bakanları da İran’da demokratik olarak meşru bir hükümete barışçıl bir geçişi sağlamak için birbirleriyle temas halinde"

Merz’in sözleri, İran’daki protestoların uluslararası toplum tarafından yakından izlendiğini ve olası bir yönetim değişikliğinin barışçıl yollarla gerçekleşmesine ilişkin umutları gündeme taşıdı.

ALMANYA BAŞBAKANI FRİEDRİCH MERZ, HİNDİSTAN ZİYARETİ SIRASINDA YAPTIĞI AÇIKLAMADA, İRAN’DAKİ PROTESTOLARA DEĞİNEREK, "BİR REJİM YALNIZCA ŞİDDETLE İKTİDARDA KALABİLİYORSA, FİİLEN SONA GELMİŞ DEMEKTİR. BENCE ARTIK BU REJİMİN SON GÜNLERİNİ VE HAFTALARINI YAŞIYORUZ" DEDİ. (ARŞİV)