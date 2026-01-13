Bahçeli: 'Venezuela Komplosu Yalnızca Bir Test'

Bahçeli, partisinin grup toplantısında 'Venezuela komplosunu' bir test olarak nitelendirip tepkilerin ölçüldüğünü ve stratejik analizlerin yapıldığını söyledi.

MHP Genel Başkanı grup toplantısında değerlendirdi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, "Venezuela komplosu yalnızca bir testtir ve böylelikle tepkiler ölçülmüş, yakın geleceğin stratejik analizleri yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

