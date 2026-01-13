Bahçeli: 'Venezuela Komplosu Yalnızca Bir Test'

Bahçeli: "Venezuela komplosu yalnızca bir testtir"
MHP Genel Başkanı grup toplantısında değerlendirdi
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.
Bahçeli, "Venezuela komplosu yalnızca bir testtir ve böylelikle tepkiler ölçülmüş, yakın geleceğin stratejik analizleri yapılmıştır" ifadelerini kullandı.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Venezuela komplosu yalnızca bir testtir ve böylelikle tepkiler ölçülmüş, yakın geleceğin stratejik analizleri yapılmıştır"