Bilal Saygılı: Bornova'da Kars Halil Atilla Okulu'nun Yapımını CHP Belediyesi Engelledi

Saygılı, Bornova'daki Kars Halil Atilla İlkokulu'nun yapımına Bornova Belediyesi'nin ruhsat vermediğini ve sürecin Bakanlık müdahalesiyle çözüldüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 14:33
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 14:33
AK Parti İzmir İl Başkanı süreci ve müdahaleyi anlattı

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Bornova ilçesindeki Kars Halil Atilla İlkokulu ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Saygılı, okulumuzun deprem riski nedeniyle yıkıldığını, yeniden inşa için Milli Eğitim ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlıklarının tüm hazırlıkları tamamladığını ancak Bornova Belediyesi'nin ruhsat vermeyerek süreci tıkadığını iddia etti.

Saygılı, açıklamasında CHP belediyeciliği eser değil, engel üretiyor ifadelerini kullanarak şunları belirtti: Bakanlıkların yatırım programına alma, ruhsat başvuruları ve diğer bürokratik işlemleri eksiksiz tamamladığını ancak Bornova Belediyesi'nin ruhsat vermediğini ve bu nedenle okul yapımının başlayamadığını savundu.

İl başkanının açıklamasında Bornova Belediyesi eleştirildi; belediyenin ödemeler, temizlik ve yerel hizmetlerde yetersiz kaldığı, bunun öğrenciler ve aileler üzerinde olumsuz etkiler yarattığı öne sürüldü. Saygılı, okulun yeri, projesi ve Bakanlık ödeneğinin hazır olduğunu vurguladı ve okulun inşasını engelleyen taraf olarak yapı ruhsatı vermeyen Bornova Belediyesi'ni gösterdi.

Sürecin Ankara'daki girişimlerle çözüldüğünü belirten Saygılı, AK Parti cephesinden yürütülen temasları aktardı. Açıklamada, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız ve Genel Sekreterimiz Eyyüp Kadir İnan ile milletvekillerinin girişimleri ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sn. Murat Kurum'un takdirleriyle, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 26. maddesi kapsamında yaşanan sorunun giderildiği ifade edildi.

Saygılı, Bornova Belediyesi'ni eleştirerek partisinin İzmir'de hizmet ve eser üretme iddiasını yineledi: İzmir'in ve Bornova'nın yükünü aldıklarını, aksine Bornova Belediyesi'nin İzmirli öğrencilere ve ailelere ek yük getirdiğini savundu ve belediyenin mali yönetimini eleştirdi.

Açıklamayı çağrı ve uyarılarla sonlandıran Saygılı, belediyelere yönelik şu sözleri dile getirdi: Eser verin, hasar vermeyin. Hizmet üretin, hezimet üretmeyin. Yapan olun, bozan olmayın. İzmir için çalışmaya ve hizmet üretmeye devam edeceklerini belirtti.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

