Bakan Bayraktar: Akkuyu ile 2026'da İlk Nükleer Elektrik, Sinop ve Trakya'yla Üst Lige

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Santrali'nde ilk elektrik üretiminin 2026 yılında başlayacağını duyurarak, projeye Sinop ve Trakya'yı da ekleyerek Türkiye'yi nükleer enerji liginde üst lige çıkaracaklarını söyledi.

Manisa'daki toplantıda mesajlar

AK Parti Manisa Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı, Manisa İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını yapan AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, CHP'nin ülke genelinde 19 bin yeni üye yaptığı dönemde AK Parti Manisa'da 21 bin yeni üye kaydı yapıldığını belirterek emeği geçenleri kutladı. Turgut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugüne kadar yapılamaz denilen işleri gerçekleştirdiğini ve içinde bulunulan zorlu durumdan da çıkaracağını vurguladı.

Akkuyu, Sinop ve Trakya hedefi

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin doğalgaz ve petrol üretimini artırdığını, Gabar ve Karadeniz başta olmak üzere yeni keşif ve üretimlerle bu kararlılığın süreceğini ifade etti. Bayraktar, Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Akkuyu Nükleer Santrali hakkında şu bilgileri paylaştı:

"1. ünite yüzde 99 olarak inşaatı tamamlanmış durumda." Bayraktar, bu projenin 70. yılında, yani bu yıl 2026'da Türkiye'de ilk kez nükleer santralden elektrik üretileceğini söyledi. Ayrıca Bakan, "Akkuyu’nun yanına Sinop’u, Trakya’yı koyacağız ve Türkiye’yi Nükleer Enerji Ligi’ne o üst lige inşallah hep birlikte çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

Bayraktar, dünyada 400 çalışan santral bulunduğunu, inşası devam eden 60 reaktör olduğunu ve nükleer enerjinin birçok ülkede yoğun kullanıldığını belirtti (örneğin Fransa'da elektriğin %75'i nükleerden sağlanıyor).

Bu bir milli politika

Konuşmasını sürdüren Bayraktar, Türkiye'nin petrol ve doğalgaz arama-üretim faaliyetlerini genişlettiğini; Somali, Pakistan, Kazakistan, Irak ve Suriye gibi ülkelerde de sondaj faaliyetlerinin olacağını aktardı. Bu politikanın tüm ülkenin politikası olduğunu vurgulayan Bakan, milletin duası ve desteğiyle bu yolda kararlılıkla ilerleyeceklerini söyledi.

Ekonomik desteklere değinen Bayraktar, son üç yılda enerji faturalarına yönelik yaklaşık 1.6 trilyon lira destek sağlandığını ve hazine desteğiyle doğal gazın %45'inin, elektriğin %50'sinin karşılandığını belirtti (2023-2024-2025 dönemi). Bu desteklerin hazinenin güçlü olması sayesinde mümkün olduğunu söyledi ve enerji gelirlerinin önemine dikkati çekti.

Toplantı katılımcıları ve kapanış

Bayraktar konuşmasının ardından toplantı basına kapalı olarak sürdü. Toplantıya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın yanı sıra bakan yardımcıları, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, İl Başkanı Süleyman Turgut, ilçe başkanları, belediye başkanları, kadın ve gençlik kolları başkanları ile çok sayıda partili katıldı.

Bakan Bayraktar, Soma'dan gelen madenci ve işçi kardeşlere selam göndererek Soma santralinin Türkiye'ye enerji katmaya devam edeceğini vurguladı ve toplantıyı selamla tamamladı.

