Çiftçilere 1 milyar 623 milyon lira tarımsal destek ödendi

Bakan İbrahim Yumaklı, çiftçilere toplam 1 milyar 623 milyon lira tarımsal destek ödemesinin hesaplara aktarıldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 19:11
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 19:11
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilere toplam 1 milyar 623 milyon lira tutarında tarımsal destek ödemesi yapıldığını duyurdu.

Desteklerin dağılımı

1 milyar 364 milyon 458 bin 238 lira arıcılık desteği

174 milyon 132 bin 300 lira hayvan gen kaynakları desteği

44 milyon 102 bin 300 lira küçükbaş hayvancılık desteği

37 milyon 916 bin 297 lira kırsal kalkınma yatırımları desteği

2 milyon 959 bin 525 lira sertifikalı tohum üretim desteği

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Yumaklı, "Üreticimizin emeğine güç katıyor, sürdürülebilir üretim için desteklerimizi aralıksız sürdürüyoruz. 1 milyar 623 milyon TL tarımsal destek ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerine yer verdi.

