Bakan Bayraktar: Gabar’da 'Terörsüz Türkiye' Fragmanını Gördük, 2021’de Petrol Keşfi

Bayraktar, Osmaniye ziyaretinde Gabar’daki petrol keşfi ve enerjide bağımsızlık hedeflerini; Karadeniz gazı, istihdam ve Akkuyu'nun ilk elektriğini anlattı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 15:19
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 15:23
Bakan Bayraktar: Gabar’da 'Terörsüz Türkiye' Fragmanını Gördük, 2021’de Petrol Keşfi

Bakan Bayraktar: Gabar’da 'Terörsüz Türkiye' Fragmanını Gördük

Osmaniye ziyaretinin ayrıntıları

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bir dizi ziyaret ve toplantı için Osmaniye’ye geldi. İlk olarak Vali Mehmet Fatih Serdengeçti’yi makamında ziyaret eden Bakan Bayraktar, şeref defterini imzaladı. Daha sonra basına kapalı toplantıya katıldı. Bayraktar, Osmaniye Belediyesi’ni ziyaret ederek Başkan İbrahim Çenet ile sohbet etti; Çenet, ziyaret anısına Bakan Bayraktar’a Karatepe kilimi hediye etti. Ziyaretlerin ardından Bayraktar, AK Parti İl Başkanlığında İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı.

Enerjide bağımsızlık hedefi

Bayraktar, Cumhurbaşkanı’nın Türkiye Yüzyılı vizyonunda enerjide bağımsız kılma hedefinin önemine vurgu yaptı. Türkiye’nin geçmişte doğal gazın neredeyse tamamını ithal ettiğini, bunun ithalatta kesinti riski ve dışarıya yüksek döviz ödemesi anlamına geldiğini söyledi. 2016’dan sonra ülkenin kendi kaynaklarını arama stratejisini benimsediğini belirten Bayraktar, 2020’de Karadeniz gazının keşfedildiğini ve eleştirileri boşa çıkararak 2023’te üretime geçildiğini ifade etti.

Karadeniz gazı hakkında Bayraktar, bugün üretilen gazın 4 milyon eve yetecek seviyede olduğunu; 2026’da bunun 8 milyon haneye, 2028’de ise 16-17 milyon haneye ulaşmasının hedeflendiğini belirtti. Bu ilerlemeyle dışa bağımlılığın azalacağı, arz güvenliğinin güçleneceği ve döviz çıkışının azalacağı vurgulandı. Bayraktar, "Bu mesele, yani sadece bir enerji meselesi değil" diyerek enerji arz güvenliğinin ekonomik göstergeler üzerindeki etkisine dikkat çekti.

Gabar'daki keşif ve istihdam

Bakan Bayraktar, "Terörsüz Türkiye’nin ne olduğunu biz Gabar’da gördük" ifadelerini kullanarak Gabar’ın önemine değindi. Bölgenin yıllarca "girilemez, gidilemez" olarak anıldığını, ancak terörden arındırıldıktan sonra bölgedeki kaynakların değerlendirilebildiğini söyledi. Bayraktar, "2021 yılı Eylül’de biz o petrolü orada keşfettik" diye belirtti ve Gabar projesinin 980 bin varile ulaşmış bir rezerv, 3 bin 500 gencimizin çalıştığı bir istihdam kaynağı haline geldiğini aktardı.

Ayrıca Diyarbakır’da yeni projeler ve yurtdışında Libya, Irak, Kazakistan, Pakistan gibi ülkelerde alınan sahalarla 2026 itibarıyla yeni bir faza girileceğini vurguladı.

Nükleer enerji hedefi

Bayraktar, Mersin Akkuyu projesine de değinerek Türkiye’nin 70 yıllık nükleer rüyasını hayata geçirdiklerini söyledi. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük yatırımlarından biri olarak nitelendirdiği projede 4 reaktör inşa edildiğini, bunun ülkenin enerji ihtiyacının yaklaşık %10’unu karşılayacağını belirtti. "1950’lerde başlayan Türkiye’nin nükleer serüveni" ifadesini kullanan Bayraktar, hedeflerinin bu sene ilk elektriği üretmek olduğunu kaydetti.

Bayraktar konuşmasında enerjideki bu gelişmelerin ekonomiye olumlu yansıyacağını, yüksek enflasyon, döviz ve cari açık gibi sorunlarla mücadelede enerji bağımsızlığının kritik rol oynayacağını vurguladı.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI ALPARSLAN BAYRAKTAR, OSMANİYE'DE

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI ALPARSLAN BAYRAKTAR, OSMANİYE'DE

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI ALPARSLAN BAYRAKTAR, OSMANİYE'DE

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mette Frederiksen: "Grönland kırmızı çizgilerimiz tartışmaya açık değil"
2
Abdülhamit Gül: 2026 Türkiye için Reform Yılı Olacak
3
2025'te Limanlarda Rekor: Elleçlenen Yük 553 milyon 268 bin 303 Ton
4
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Bartın'da 1620 Konutluk TOKİ Kurasına Katıldı
5
Osman Aşkın Bak Iğdır Valiliği'ni Ziyaret Etti
6
Tamer Dağlı: Adana’daki selin nedeni altyapı eksikliği
7
Bakan Bayraktar: Gabar’da 'Terörsüz Türkiye' Fragmanını Gördük, 2021’de Petrol Keşfi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları