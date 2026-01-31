Bakan Bayraktar: Gabar’da 'Terörsüz Türkiye' Fragmanını Gördük, 2021’de Petrol Keşfi

Bakan Bayraktar: Gabar’da 'Terörsüz Türkiye' Fragmanını Gördük

Osmaniye ziyaretinin ayrıntıları

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bir dizi ziyaret ve toplantı için Osmaniye’ye geldi. İlk olarak Vali Mehmet Fatih Serdengeçti’yi makamında ziyaret eden Bakan Bayraktar, şeref defterini imzaladı. Daha sonra basına kapalı toplantıya katıldı. Bayraktar, Osmaniye Belediyesi’ni ziyaret ederek Başkan İbrahim Çenet ile sohbet etti; Çenet, ziyaret anısına Bakan Bayraktar’a Karatepe kilimi hediye etti. Ziyaretlerin ardından Bayraktar, AK Parti İl Başkanlığında İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı.

Enerjide bağımsızlık hedefi

Bayraktar, Cumhurbaşkanı’nın Türkiye Yüzyılı vizyonunda enerjide bağımsız kılma hedefinin önemine vurgu yaptı. Türkiye’nin geçmişte doğal gazın neredeyse tamamını ithal ettiğini, bunun ithalatta kesinti riski ve dışarıya yüksek döviz ödemesi anlamına geldiğini söyledi. 2016’dan sonra ülkenin kendi kaynaklarını arama stratejisini benimsediğini belirten Bayraktar, 2020’de Karadeniz gazının keşfedildiğini ve eleştirileri boşa çıkararak 2023’te üretime geçildiğini ifade etti.

Karadeniz gazı hakkında Bayraktar, bugün üretilen gazın 4 milyon eve yetecek seviyede olduğunu; 2026’da bunun 8 milyon haneye, 2028’de ise 16-17 milyon haneye ulaşmasının hedeflendiğini belirtti. Bu ilerlemeyle dışa bağımlılığın azalacağı, arz güvenliğinin güçleneceği ve döviz çıkışının azalacağı vurgulandı. Bayraktar, "Bu mesele, yani sadece bir enerji meselesi değil" diyerek enerji arz güvenliğinin ekonomik göstergeler üzerindeki etkisine dikkat çekti.

Gabar'daki keşif ve istihdam

Bakan Bayraktar, "Terörsüz Türkiye’nin ne olduğunu biz Gabar’da gördük" ifadelerini kullanarak Gabar’ın önemine değindi. Bölgenin yıllarca "girilemez, gidilemez" olarak anıldığını, ancak terörden arındırıldıktan sonra bölgedeki kaynakların değerlendirilebildiğini söyledi. Bayraktar, "2021 yılı Eylül’de biz o petrolü orada keşfettik" diye belirtti ve Gabar projesinin 980 bin varile ulaşmış bir rezerv, 3 bin 500 gencimizin çalıştığı bir istihdam kaynağı haline geldiğini aktardı.

Ayrıca Diyarbakır’da yeni projeler ve yurtdışında Libya, Irak, Kazakistan, Pakistan gibi ülkelerde alınan sahalarla 2026 itibarıyla yeni bir faza girileceğini vurguladı.

Nükleer enerji hedefi

Bayraktar, Mersin Akkuyu projesine de değinerek Türkiye’nin 70 yıllık nükleer rüyasını hayata geçirdiklerini söyledi. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük yatırımlarından biri olarak nitelendirdiği projede 4 reaktör inşa edildiğini, bunun ülkenin enerji ihtiyacının yaklaşık %10’unu karşılayacağını belirtti. "1950’lerde başlayan Türkiye’nin nükleer serüveni" ifadesini kullanan Bayraktar, hedeflerinin bu sene ilk elektriği üretmek olduğunu kaydetti.

Bayraktar konuşmasında enerjideki bu gelişmelerin ekonomiye olumlu yansıyacağını, yüksek enflasyon, döviz ve cari açık gibi sorunlarla mücadelede enerji bağımsızlığının kritik rol oynayacağını vurguladı.

