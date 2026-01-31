Erdoğan, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’i Dolmabahçe’de Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi’nde Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’i kabul etti; projeler konuşuldu ve kursiyerlerin dokuduğu halı takdim edildi.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 15:46
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 15:46
Görüşmede projeler ve yatırım planları ele alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ile bir araya geldi.

Başkan Cin, Pendik’te hayata geçirilen mevcut projeler ile ilçenin gelişimine katkı sağlayacak yeni yatırımları Cumhurbaşkanı Erdoğan’a anlattı.

Görüşme kapsamında Başkan Cin, Pendik Belediyesi kursiyerleri tarafından dokunan özel halıyı Cumhurbaşkanına takdim etti.

Söz konusu ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bizleri Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde kabul ettiler. Pendik’imizle ilgili projelerimizi arz etme imkânı sunan Sayın Cumhurbaşkanımıza, nazik kabulleri ve gösterdikleri ilgi için şükranlarımı arz ediyorum.Ziyaretimiz vesilesiyle, Pendik Belediyesi kursiyerlerimizin alın teri ve emeğiyle dokunan özel halıyı Cumhurbaşkanımıza takdim ettik"

