Bakan Bayraktar: Türkiye, dünyanın dördüncü en büyük enerji filosuna sahip

Yıldırım gemisi İstanbul Boğazı’ndan Filyos’a hareket etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda filonun güçlendiğini duyurdu.

"Enerji filomuzun en yeni üyesi Yıldırım, bugün İstanbul Boğazı’ndan geçerek Filyos’a doğru yol aldı. Limandaki kule montajı ve son teknik hazırlıkların tamamlanmasıyla birlikte gemimiz nisan ayı içerisinde Karadeniz’e açılacak. Bugün Türkiye, 6 derin deniz sondaj gemisi ve 2 sismik araştırma gemisi ile dünyanın en büyük dördüncü enerji filosuna sahip. Kendi gemimizle, kendi mühendisimizle, kendi enerjimizi arıyoruz"

Bayraktar'ın paylaşımı, Türkiye'nin deniz arama ve sondaj kapasitesinin altını çiziyor; 6 derin deniz sondaj gemisi ile 2 sismik araştırma gemisi sayısı özellikle vurgulandı.

Yıldırım gemisinin limandaki kule montajı ve son teknik hazırlıklarının tamamlanmasının ardından nisan ayı içerisinde Karadeniz’e açılacağı bildirildi.

