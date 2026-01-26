Bakan Bayraktar: Türkiye, Dünyanın Dördüncü En Büyük Enerji Filosuna Sahip

Bakan Bayraktar, Yıldırım gemisinin İstanbul Boğazı'ndan Filyos'a hareket ettiğini ve Türkiye'nin 6 sondaj ile 2 sismik gemiyle dünyanın 4. büyük enerji filosuna sahip olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 19:07
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 19:07
Yıldırım gemisi İstanbul Boğazı’ndan Filyos’a hareket etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda filonun güçlendiğini duyurdu.

"Enerji filomuzun en yeni üyesi Yıldırım, bugün İstanbul Boğazı’ndan geçerek Filyos’a doğru yol aldı. Limandaki kule montajı ve son teknik hazırlıkların tamamlanmasıyla birlikte gemimiz nisan ayı içerisinde Karadeniz’e açılacak. Bugün Türkiye, 6 derin deniz sondaj gemisi ve 2 sismik araştırma gemisi ile dünyanın en büyük dördüncü enerji filosuna sahip. Kendi gemimizle, kendi mühendisimizle, kendi enerjimizi arıyoruz"

Bayraktar'ın paylaşımı, Türkiye'nin deniz arama ve sondaj kapasitesinin altını çiziyor; 6 derin deniz sondaj gemisi ile 2 sismik araştırma gemisi sayısı özellikle vurgulandı.

Yıldırım gemisinin limandaki kule montajı ve son teknik hazırlıklarının tamamlanmasının ardından nisan ayı içerisinde Karadeniz’e açılacağı bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

