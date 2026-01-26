Göktaş: Çocukları Koruma İçin Yeni Sosyal Medya Düzenlemesi

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, çocukları çevrim içi platformların derin etkilerinden korumak için yeni sosyal medya düzenlemesini hayata geçirdiklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 20:11
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 20:11
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çocukları çevrim içi platformların görünmeyen ama derin izler bırakan risklerinden korumak amacıyla yeni sosyal medya düzenlemesinin hayata geçirildiğini duyurdu.

"Bugün sosyal medyada hepimiz kusursuz yüzler, bedenler ve hayatlar görüyoruz. Bu ’kusursuzluk’ algısı, çocuklarımızın psikolojik ve fiziksel gelişimlerini doğrudan etkiliyor; kendilerini yetersiz hissetmelerine, oldukları hâliyle kabul görmediklerini düşünmelerine yol açabiliyor. Oysa her çocuğumuz özeldir, olduğu gibi güzeldir. Onları çevrim içi platformların bu görünmeyen ama derin izler bırakan risklerinden korumak için yeni sosyal medya düzenlememizi hayata geçiriyoruz. Gelin, bu mücadelede çocuklarımızı yalnız bırakmayalım. Onların geleceği için hep birlikte hareket edelim"

Bakan Göktaş'ın paylaşımı, dijital ortamlarda çocukların korunmasına yönelik adımların öncelikli gündem maddesi olduğunu vurguladı.

