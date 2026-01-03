Trump, Maduro’nun USS Iwo Jima’daki Fotoğrafını Paylaştı

Trump'ın paylaşımları ve iddialar

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ABD Donanması’na ait USS Iwo Jima savaş gemisindeki fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Trump, ABD’nin Venezuela’ya saldırısı sonrası yakalanan Maduro’nun fotoğraflarını yayımladığını belirtti ve Maduro’nun, eşi ile birlikte yargılanmak üzere New York’a getirileceklerini bildirdi.

Ayrıca Trump, sosyal medya hesabından yaptığı başka bir paylaşımda başkent Caracas’a yönelik saldırıların görüntülerini de paylaştı.

WASHINGTON (İHA) - ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, VENEZUELA DEVLET BAŞKANI NİCOLAS MADURO'NUN ABD'YE AİT USS IWO JİMA GEMİSİNDEKİ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI.