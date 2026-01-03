DOLAR
Trump, Maduro’nun USS Iwo Jima’daki Fotoğrafını Paylaştı

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun USS Iwo Jima’daki fotoğrafını ve Caracas’a yönelik saldırı görüntülerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 20:23
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 20:24
Trump'ın paylaşımları ve iddialar

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ABD Donanması’na ait USS Iwo Jima savaş gemisindeki fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Trump, ABD’nin Venezuela’ya saldırısı sonrası yakalanan Maduro’nun fotoğraflarını yayımladığını belirtti ve Maduro’nun, eşi ile birlikte yargılanmak üzere New York’a getirileceklerini bildirdi.

Ayrıca Trump, sosyal medya hesabından yaptığı başka bir paylaşımda başkent Caracas’a yönelik saldırıların görüntülerini de paylaştı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

