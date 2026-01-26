Özgür Özel: "İBB Kreş Görüntülerinde Hiçbir Olumsuzluk Yok" — CHP'den Uyuşturucu ve Gençlik Mesajı

Özgür Özel: "İBB Kreş Görüntülerinde Hiçbir Olumsuzluk Yok"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirilen CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) Yürütme Kurulu Toplantısı Ankara'da yapıldı. Yaklaşık 3,5 saat süren toplantının ardından konuşan Özel, İBB'ye bağlı kreşteki iddiaları, ülkenin uyuşturucu sorunu ve gençlere yönelik ekonomi-politik vaatlerini değerlendirdi.

Uyuşturucu ile mücadelede eleştiri

Özel, Türkiye'nin "ağır bir uyuşturucu sorunuyla karşı karşıya" olduğunu söyleyerek bu sorunun hem sağlık hem güvenlik boyutu taşıdığını vurguladı. Özel, "Bu sorun sadece birkaç torbacının yakalanması meselesi olmadığı gibi, bazı ünlü isimleri uyuşturucu testine götürüp getirerek, konuyu magazinleştirerek çözülebilecek bir mesele hiç değildir" ifadelerini kullandı. Ayrıca, gençlerin hayran olduğu 19 isim üzerinden yapılan uygulamaları eleştirerek bunun mücadeleyi zayıflattığını ve mağduriyet yarattığını belirtti.

Kreşteki görüntülere ilişkin değerlendirme

Eyüpsultan'daki kreş iddialarına değinen Özel, olayın eğitmenin tespitiyle ve aileyle yapılan görüşmeyle başladığını aktardı. Özel, öğretmenin anneye "Burasında bir morluk var, siz bunu gördünüz mü?" diye sorduğunu ve annenin "Çocuktur bunlar, düşer kalkar, morarır" yanıtını verdiğini söyledi. Bunun tutanağa geçirildiğini, daha sonra babanın diğer eğitmeni suçladığını ve İBB'nin derhal soruşturma başlattığını ifade etti.

Özel, kreşte 35 kamera olduğunu, kreşte kör nokta bulunmadığını belirterek kayıt saklama süreleriyle ilgili olarak "35 kameranın görüntülerini saklama mecburiyeti 15 gün, İBB 3 ay saklıyor" dedi. Özel, konuya ilişkin şu tespitte bulundu: "Kreşteki görüntülere göre hiçbir temas yok ama buna rağmen İBB soruşturmayı derinleştirerek sürdürdü, sürdürmeye de devam ediyor. Görüntülerde hiçbir olumsuzluk yok."

Kadın bakanlara saygı ve istismar iddiaları

Özel, kabinede kadın bakana özen gösterilmesi gerektiğini hatırlatarak, kendisinin hatırlattığı ifadeyi aktardı: "Kabinede bir tane kadın bakan var. Erkeklerle yapılacak muhalefet yeter, kadın bakana özenli davranın." İddia edilen istismarca hareket eden varsa bunun hesabının sorulacağını belirterek "Varsa bir istismar yapan, onun canına okuyalım" dedi. Ayrıca, söz konusu kreşte suçlanan öğretmenler arasında şehit eşi, birkaç ay sonra bebeği olacak bir anne ve başka programlardan yerleştirilmiş personel bulunduğunu belirtti ve kamera kayıtlarının iddiaları yalanladığını söyledi.

Gençlere yönelik konut ve eğitim vaatleri

Özel, dar gelirli gençler için bir "Kira Destek Fonu" kurulacağını, 25 yaş altı gençleri koruyan özel bir "Genç Kiracı Yasası" çıkaracaklarını ve bölgesel ihtiyaçlara göre insani şartlara sahip yurtlar yapacaklarını açıkladı. Özel, "Cumhuriyet yurtlarını bir yıl içinde bitireceğiz" dedi. Ayrıca eğitim kredileri ve geri ödemesiz bursların kapsamının genişletileceğini belirtti.

Gençlere hitaben Özel, "Biz gençlerin hayatta kalmak için değil, kendi ülkelerinde hayal kurmak için ve bu hayalleri gerçekleştirmek için yaşadığı bir Türkiye'yi inşa etmek istiyoruz. Vizesiz Avrupa'yı, yasaksız Türkiye'yi gençlerimizin omuzlarında yükselteceğiz" ifadelerini kullandı.

Seçim mesajı

Özel, partinin geçmişte ilk girdiği seçimlerde başarılı olduğunu hatırlatarak, "İlk girdiğimiz seçimlerde başardık, ilk gireceğimiz genel seçimlerde de başaracağız" diye konuştu. Erken seçim çağrılarına değinerek yüzde 60'ı aşan talep için çaba göstereceklerini ve Ekrem İmamoğlu'na ilişkin, "Ekrem İmamoğlu bugün hapiste olabilir ama mutlaka çıkacak, o seçime girecek ve bu milletin cumhurbaşkanı olacak" sözlerini yineledi.

Özetle, Özgür Özel toplantıda kreş iddialarında görüntülerde olumsuzluk bulunmadığını vurgularken, uyuşturucu ile mücadelede politika değişikliği çağrısı yaptı ve gençlere yönelik konut ile eğitim desteklerini açıkladı.

