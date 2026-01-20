Bakan Bolat Lefkoşa'da: KKTC ile Ekonomik İşbirliğini Güçlendiriyoruz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile başkent Lefkoşa'da bir araya geldi. Ziyaret, Mobil X-Ray Tarama Sistemi'nin Teslim Töreni'nin ardından gerçekleşti.

Görüşmenin odak noktaları

Bakan Bolat, kabulde yaptığı konuşmada KKTC Maliye ve Ekonomi Bakanlıkları ile yakın çalıştıklarını belirterek, KKTC ekonomisinin güçlenmesi, yurt dışına açılması ve dünya ile entegre olmasının öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı. Bolat, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada görüşmeyi şöyle özetledi:

"Bugün gerçekleştirdiğimiz bu istişareler; yalnızca bir devlet ziyareti değil, aynı zamanda ortak kader birliğimizin ve kalkınma vizyonumuzun somut birer nişanesidir. Kıbrıs Türk halkının refahı ve kalkınması için, ortak projelerimizle her zaman yan yana, omuz omuzayız".

Bolat, görüşmede ayrıca ticari ve ekonomik ilişkileri, ticaret hacmini artıracak adımları ele aldıklarını; gönül birliğini ve ticari ortaklıkları kuvvetlendirecek istişarelerde bulunduklarını ifade etti. KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman da Bakan Bolat ve heyetini görmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Katılımcılar

Kabulde ayrıca Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC Maliye Bakanı Özdemir Berova ve KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu hazır bulundu.

Bakan Bolat'a eşlik eden heyet ise şunlardan oluştu: Ticaret Bakanı Yardımcısı Sezai Uçarmak, Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Hüsnü Dilemre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü Recep Koşal ve Strateji Bütçe Başkanı Adil Yıldırım.

