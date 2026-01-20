Bozbey’den Özgür Özel’e TBMM Ziyareti — Özel Mart’ta Bursa’da

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i TBMM’de ziyaret ederek Bursa’daki çalışmaları anlattı; Özel Mart’ta Bursa’ya gelecek.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 21:42
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 21:42
Genel Başkan Özel’in Mart ziyaret sözü

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki makamında ziyaret etti ve Bursa’daki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ziyarette, Bursa Milletvekilimiz ve Genel Başkan Yardımcımız Nurhayat Altaca Kayışoğlu ile Bursa milletvekillerimiz Prof. Dr. Kayıhan Pala ve Hasan Öztürk hazır bulundu. CHP Bursa Milletvekilimiz Orhan Sarıbal ise partimizin emekliler için TBMM’de sürdürdüğü nöbet çalışması nedeniyle ziyarette yer alamadı.

Bozbey’in açıklaması:

"Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Toplantısı’na katıldım. Grup Toplantısı’nın ardından; Bursa Milletvekilimiz ve Genel Başkan Yardımcımız Nurhayat Altaca Kayışoğlu ile Bursa Milletvekillerimiz Prof. Dr. Kayıhan Pala ve Hasan Öztürk ile birlikte, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’i Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki makamında ziyaret ettik. CHP Bursa Milletvekilimiz Orhan Sarıbal ise partimizin emekliler için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde sürdürdüğü nöbet çalışması nedeniyle ziyaretimizde aramızda yer alamadı. Ziyaretimizde, Genel Başkanımıza Bursa’yı ve Bursa’da hayata geçirdiğimiz çalışmaları aktardım. Davetimiz üzerine Bursa’ya gelme sözünü aldığımız Genel Başkanımız Özgür Özel, Bursa’yı çok önemsediğini ve en yakın zamanda Bursalı hemşehrilerimizle bir araya gelmek istediğini ifade etti. Genel Başkanımız, tüm Bursalı hemşehrilerimize de selamlarını iletti."

Ziyarette ayrıca, Genel Başkan Özel’in çeşitli temaslar ve açılışlar için Mart ayında Bursa’ya gelme sözü aldığı bildirildi.

