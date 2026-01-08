Bakan Bolat Londra'da: Birleşik Krallık’taki Türk İş İnsanlarıyla Buluştu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, JETCO Toplantısı için Londra’da; Londra Büyükelçiliği ev sahipliğinde Birleşik Krallık’taki Türk iş insanlarıyla bir araya gelerek ticaret hedeflerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 17:26
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 17:26
JETCO Toplantısı ve iş dünyası buluşması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Birleşik Krallık JETCO Toplantısına katılmak üzere İngiltere’nin başkenti Londra’ya geldi. Brüksel ziyaretinin ardından gerçekleşen ziyarette Bakan Bolat, toplantı ve ikili temaslar için Londra’da bulunuyor.

Londra Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde Birleşik Krallık’ta faaliyet gösteren Türk iş adamlarıyla bir araya geldi. Görüşmede iş dünyasının deneyimleri ve iki ülke arasındaki ekonomik fırsatlar ele alındı.

"İş insanlarımız; başta gıda, finans, lojistik ve inşaat olmak üzere birçok sektörde Birleşik Krallık’ta başarıyla faaliyet göstermektedir. Birleşik Krallık ile Cumhurbaşkanımızın belirlediği ortak vizyon doğrultusunda, hâlihazırda 24 milyar dolar seviyesinde bulunan ticaret hacmimizi 40 milyar dolara yükseltme hedefiyle kararlılıkla ilerliyoruz. Bu hedefe ulaşmada iş dünyamızın desteği büyük önem taşımaktadır"

"Birleşik Krallık’la güçlü ve çok boyutlu iş birliklerimizde köprü vazifesi gören iş insanlarımıza desteğimizi sürdüreceğiz. Bu iş birliklerimizin ve atılımların devam ederek, yeni fırsatlar doğurmasını ve iki ülke ilişkilerinde yeni ufuklar açmasını temenni ediyoruz"

Ticaret hacmi hedefi: Halihazırda 24 milyar dolar olan ticaret hacminin 40 milyar dolara çıkarılması hedefi vurgulandı.

