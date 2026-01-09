Bakan Göktaş: 2026-2035 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' başlıyor

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, 2026-2035 'Aile ve Nüfus 10 Yılı'nı duyurdu; Hacıbektaş'ta yeni huzurevi müjdesi ve aile odaklı politikalar vurgulandı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 16:36
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 16:40
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2026-2035 dönemini kapsayacak 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' kapsamında aile ve nüfus odaklı politikaların daha köklü ve uzun vadeli bir perspektifle hayata geçirileceğini açıkladı. Açıklama, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen 'Ailede Kadıncık Ana İzleri Paneli' sırasında yapıldı.

Panelde Kadıncık Ana vurgusu

Bakan Göktaş, panelde Kadıncık Ana'nın Alevi-Bektaşi geleneğindeki önemine dikkat çekti. Kadıncık Ana'nın merhamet, emek ve dirayeti temsil ettiğini belirten Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "O, sözüyle değil hâliyle konuşan, yaşayarak öğreten bir irfanın adıdır. Aileyi ve toplumu ayakta tutan görünmez bağın sembolüdür. Kadın güçlendikçe aile, aile güçlendikçe toplum güçlenir."

Huzurevi için arsa tahsisi tamamlandı

Bakan Göktaş, mevcut fiziki şartları nedeniyle risk taşıyan Hacıbektaş Rıfat Kartal Huzurevi yerine yeni bir huzurevi yapılacağını müjdeledi. Göktaş, arsa tahsisinin tamamlandığını bildirerek, "İnşallah en kısa sürede proje ve planlama sürecini tamamlayarak yeni huzurevinin inşaatına başlayacağız. Büyüklerimize daha güvenli, daha konforlu ve daha donanımlı bir yaşam alanı sunacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

2025 Aile Yılı kapsamında uygulamalar

Bakan, 2025 yılının 'aile yılı' ilan edildiğini hatırlatarak bu yıl boyunca aileyi ve demografik yapıyı güçlendirecek sosyal politikalara hız verildiğini söyledi. Kadını destekleyen, çocuğu koruyan, yaşlıyı gözeten ve aileyi bir bütün olarak ele alan çalışmaların ülke genelinde yaygınlaştırıldığını belirten Göktaş, "19 bini aşkın faaliyet ve etkinlikle aile değerlerinin yaşatıldığını" aktardı. Ayrıca bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin yaygınlaştırıldığına dikkat çekti ve Hacıbektaş'taki yeni huzurevinin bu anlayışın somut bir örneği olduğunu vurguladı.

'Aile ve Nüfus 10 Yılı' vizyonu

Bakan Göktaş, 2026-2035 dönemi için kurulacak yeni sosyal politika mimarisinin kuşaklar arası dayanışmayı güçlendireceğini ifade etti. Tüm kurum ve paydaşları bu büyük seferberliğe destek vermeye davet eden Göktaş, konuşmasını Hacı Bektaş-ı Veli'nin kadın-erkek eşitliğine vurgu yapan dizeleriyle tamamladı ve "Kadını güçlendiren, aileyi koruyan ve toplumu geleceğe hazırlayan her adımı bu irfanın rehberliğinde atıyoruz" diye konuştu.

