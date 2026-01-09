Erdoğan: 'Türkiye Yüzyılı'nı Gençlik İnşa Edecek — Necip Fazıl Ödülleri'nde Mesajlar

Erdoğan'dan Necip Fazıl Ödülleri'nde Gençlik ve Kültür Vurgusu

Beyoğlu AKM'de düzenlenen törene bakanlar ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı

"Türkiye Yüzyılı ülkümüze omuz veren gençlik, ülkemizin yarınlarını inşa eden gençlik işte bizimle buradadır" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl 12'ncisi gerçekleştirilen Necip Fazıl Kısakürek Ödülleri programında konuştu.

"Sonsuzun Fethine Çık" temasıyla Beyoğlu Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra bakanlar, sanat dünyasından tanınmış isimler ve çok sayıda davetli katıldı. Katılımcı konuşmaları ve videolu tanıtımların ardından Cumhurbaşkanı kürsüye çıkarak salona hitap etti.

Konuşmasına vefat eden Türk edebiyatı büyüklerini anarak başlayan Erdoğan, "Bu yıl 'Sonsuzun Fethine Çık' temasıyla 12’ncisi tertiplenen Recep Fazıl Ödülleri’nin; ilim, kültür ve sanat camiamız başta olmak üzere ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Üstadın hem kalplerde hem de zihinlerde bıraktığı izleri bugüne taşıyan, Recep Fazıl’ın fikrî ve edebî mirasını güçlü bir şekilde yaşatan her bir kardeşime canı gönülden teşekkür ediyorum. 2014’ten bu yana geleneksel olarak her yıl sahipleriyle buluşturduğumuz Necip Fazıl Ödülleri, bugün geldiğimiz nokta itibarıyla sanat ve düşünce dünyamızda kurucu bir nitelik kazanmıştır. Bu ödüller, tam da 12 yıl önce tahayyül ettiğimiz şekilde kültür, sanat ve fikir dünyamıza yeni bir pencere açmıştır" sözleriyle ödüllerin önemine dikkat çekti.

Necip Fazıl'ın gençler için bir pusula olduğunu belirten Erdoğan, kültürel yozlaşma ve dijital tekno kültürün edebiyatta yarattığı yön ve anlam krizine karşı bu ödüllerin değerine vurgu yaptı. Erdoğan, "Müslümanın yüzünün yere eğilmesine, hele hele fikir planında acziyete düşmesine asla tahammülü yoktur" diyerek Üstad'ın eserleriyle taşıdığı vakar ve cesaret anlayışını anlattı. "Üstadın, Müslümanın yüzünün yere eğilmesine, hele hele fikir planında acziyete düşmesine asla tahammülü yoktur. Şiirlerini estetikle, fizik ve metafizikle, ince bir işçilikle bezeyen Necip Fazıl; tefekkürü sanatının hem kalesi hem de temeli hâline getirmiştir" ifadelerini kullandı.

Gazze'deki insani krize de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit edilen Filistinliler için taziye dileklerini iletti ve yardım çağrılarına rağmen engellemeler yaşandığını belirtti. Erdoğan, "Konteyner gönderelim diyoruz; Birleşmiş Milletleri devreye sokuyoruz, Batı’yı devreye sokuyoruz. Ancak Netanyahu denilen bu zalim, bu Fıravun zihniyeti, bu çağrılara asla kulak asmıyor ve hiçbirini kabul etmiyor. Hesapların üstünde bir hesap var. Onun da vakti saati gelecek" diye konuştu.

Fikir hayatına ilişkin değerlendirmesinde, "Bu ülkedeki ideolojik kabilelerin devri sona eriyor" diyerek, Batı'nın yerel distribütörlüğünü yapanların yerini kökleri bu topraklara basan aydınların aldığını söyledi. Erdoğan, üstadla ilgili anısını aktarırken hakimlerle yaşanan diyalogu hatırlatarak, "Siz burada hancı, ben burada yolcu olduğum sürece, ben buraya daha çok uğrarım" cümlesini aktardı ve üstadın tavrını özetledi.

Bu yıl 8 kategoride verilen ödüller sahiplerini buldu. Kategorilere göre ödül alan isimler şunlar:

Şiir Ödülü: Celal Fedai

Hikâye-Roman Ödülü: Tarık Tufan

Fikir-Araştırma Ödülü: Peren Birsaygılı Mut

İlk Eserler Ödülü: Merve Uygun

İlk Eserler Ödülü: Hasan Bozdaş

Uluslararası Kültür Sanat Ödülü: Dia al-Azzawi

Çocuk Edebiyatı Ödülü: Ayşe Sevim

Müzik Ödülü: Bayram Bilge Tokel

Saygı Ödülü: Hasan Aycın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödül alanlara ödüllerini takdim etti ve tören sonunda toplu fotoğraf çektirildi.

