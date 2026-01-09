KKTC'de 2026 Asgari Ücret Net 52 bin 738 TL Olarak Belirlendi

KKTC'de 2026 asgari ücreti açıklandı

Toplantı sonucu: Oy çokluğuyla tavsiye kararı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) asgari ücret net 52 bin 738 TL, brüt 60 bin 618 TL olarak ilan edildi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılının ilk asgari ücretini belirlemek üzere üçüncü kez toplandı. Başkent Lefkoşa’daki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonunda saat 13.30’da başlayan toplantıya, Komisyon Başkanı olarak KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu başkanlık etti.

Toplantıda işçi tarafını temsilen Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve işveren tarafını temsilen Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Temsilcisi Cengiz Alp başkanlığındaki heyetler yer aldı.

Toplantı sonrası açıklama yapan Bakan Hasipoğlu, asgari ücretin oy çokluğuyla tavsiye kararı şeklinde belirlendiğini ve kararın Bakanlar Kuruluna iletileceğini bildirdi.

Hasipoğlu, belirlenen ücretin detaylarını şu şekilde paylaştı: saatlik 349,71 TL, günlük 2 bin 797,75 TL, haftalık 13 bin 988,76 TL, aylık net 52 bin 738 TL, brüt 60 bin 618 TL.

Karar, Bakanlar Kurulu değerlendirmesinin ardından kesinleşecek.

