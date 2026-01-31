Bakan Göktaş, Miraç Melih Topuz'u Tebrik Etti: Yıldızlar Türkiye Şampiyonu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan tebrik mesajı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonasında Yıldızlar Türkiye şampiyonu olan Miraç Melih Topuz'u tebrik etti.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası’nda devlet koruması altındaki evladımız Miraç Melih Topuz, muazzam bir başarıya imza atarak Yıldızlar Türkiye Şampiyonu oldu. Ay-yıldızlı formayla ülkemizi dünyada temsil edecek olan Miraç Melih’i yürekten tebrik ediyorum. Yolun açık olsun evladım, seninle gurur duyuyoruz"

