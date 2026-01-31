Tunç’tan Özel’e Yanıt: "AK Parti Seçimin Birinci Partisidir"

Tunç’tan Özel’e sert yanıt: "AK Parti seçimlerin birinci partisidir"
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in "seçimin birinci partisiyiz" söylemine Karabük’te tepki gösterdi. Tunç, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığınca düzenlenen Batı Karadeniz Bölge Strateji Toplantısında yaptığı konuşmada partinin seçim başarısını ve teşkilat çalışmasının önemini vurguladı.
Belediye sayıları ve "birinci parti" iddiasına yanıt
Yılmaz Tunç konuşmasında muhalefetin iddialarına rakamlarla yanıt verdi ve şunları söyledi: "Belediye sayısı olarak baktığınız zaman 600’den fazla belediyeyi AK Parti almış. 300 civarında belediyeyi CHP almış. Belediye sayısında da AK Parti birinci. Böyle bir algı çalışması yapılıyor ki kendisini birinci göstererek böyle bir algıyla bir yalan bir propaganda üzerine kurduğu bir siyasete devam ediyor. AK Parti tartışmasız bütün seçimlerin birinci partisi; milletimizin AK Parti’yi her seçimde birinci parti yapmasının yegâne sebebi iktidarda milletimizin sesine kulak vermemizdir"
Toplantının amacı: 2028 vizyonu ve teşkilat çalışmaları
Tunç, toplantının 2028 vizyonunu belirleyecek yol haritası ve teşkilatların rolüne değindi. Bakan’ın sözleri şöyle:
"Bu toplantılarda verilecek mesajlar çok önemli. Gündeme baktığım strateji toplantısı, geleceğe dönük bir vizyon belirleniyor. Özellikle seçim stratejileri önemli. Sadece seçime birkaç ay kala bu stratejiler belirlenmez. Çok öncesinden hazırlık yapmak gerekir. 2028’e giden yolda şu önümüzdeki süreci en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Teşkilatlarımızın motivasyonunu daha da arttırmak ve teşkilatlarımızın özellikle bilgilendirmek. Hem hükümet yatırımlarıyla ilgili hem de teşkilat çalışmalarıyla ilgili burada arkadaşlarımızın yapacağı istişareler sizlerin dile getireceği bu hususlar bir ortak akıl çerçevesinde buradan oluşacak görüşler genel merkezimiz tarafından değerlendirilecek bir stratejiye dönüşecek. Bu strateji sonrasında da adeta sizin görüşleriniz doğrultusunda şekillenen bir çalışma ortaya çıkacak. Dolayısıyla sizin görüşünüz demek en güzel noktadaki ilçe başkanımızın burada bulunması demek sizin temsil ettiğiniz ilçenin özellikle sesi demek." Tunç, partinin kökenlerine dikkat çekerek, AK Parti'nin masa başı bir projeden ziyade halkın talebiyle doğduğunu savundu. Bakan bu görüşünü şu ifadelerle açıkladı: "AK Parti Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın belediye başkanlığından sonra hadi arkadaşlar birlikte bir parti kuralım. Bir oy isteyelim milletten. Belki iktidara geliriz diye bir masa başında bir siyaset mühendisliği neticesinde oluşturulmuş bir siyaset hareketi değil. AK Parti milletin talebiyle kurulmuş bir millet hareketi sadece 2001’den itibaren alırsak o da hatalı olur. AK Parti’nin temsil ettiği siyasi düşünce anlayışı bizim medeniyet değerlerimize dayanır. Selçuklu’ya dayanır, Osmanlı’ya dayanır. Cumhuriyetimizin kuruluşuna dayanır ve milletimizi temsil eden, milli iradeyi temsil eden o ana damarın temsilcisidir bugün AK Parti. 2001’de büyük bir ihtiyaçtan doğmuştur" Tunç geçmişte partinin karşılaştığı yargısal baskılara ve vesayetçi uygulamalara değindi. Bu konudaki eleştirilerini şöyle dile getirdi: "Kurucu üyeleri arasında başörtülü kurucu üye var diye Anayasa Mahkemesi ihtar etti. Dedi ki kurucuyu üyelikten çıkartmazsan partiyi kapatırız. Öyle bir ortam vardı. Bugün yargı bağımsızlığından, adaletsizlikten bahsedenler 28 Şubat yargısını, 27 Mayıs yargısını, 12 Eylül yargısını bu millet unutmadı. Darbeciye kol kanat geren vesayetçiye destek olan bir yargı anlayışından, bugün darbeciden, vesayetçiden hesap soran bir yargı anlayışı var. 2008’de tekrar bir kapatma davası ile karşı karşıya kaldık. Anayasa Mahkemesi’ndeki çoğunluk kapatma yönünde oy kullandı ama nitelikli çoğunluk sağlanamadı. İktidar partisi kapatılmanın eşiğinden döndü." Tunç, 2013 sonrası yaşanan olayları, 17-25 Aralık girişimini ve 15 Temmuz darbe girişimini kronolojik olarak anlattı ve CHP’nin yargı eleştirilerine sert çıkarak geçmiş dönemlerle kıyaslama yaptı. Konuşmasından bir bölüm: "AK Parti’nin ilk yılları, acil eylem planı. Dört buçuk yıl başarılı bir dönem. Millet aradığımız iktidarı bulduk dedi. Nasıl Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminde yaşanılamayan bir İstanbul’u yaşanır hale getirdi 4,5 yılda. İlk dönemde de milletimiz evet Türkiye’yi biriken bu sorunlarından Recep Tayyip Erdoğan ve onun kadrosu kurtarıyor dedi milletimiz. Cumhurbaşkanlığı seçimleri gelip çattı. Yine bir kriz. Vesayetçiler rahat durmuyor. Anayasada olmayan bir kuralı dayattılar. 367 krizi dediler. 367 krizini açtık. Sonrasında işte milletimiz artık Cumhurbaşkanı’nı halk seçecek kararından sonra, referandumundan sonra aslında bugünkü Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin temelinin atıldığı bir referandum diyebiliriz. Yani bugün biz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmişsek 2007’de Cumhurbaşkanı’nın halk tarafından seçilmesini kabul eden milletimizin o kararı nedeniyle.... Ve son darbeyi de 15 Temmuz gecesi vuracaklarını zannettiler ama sert kayaya çarptılar. Milletimiz darbecilere direniş gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanımıza güvendi milletimiz. Onun bir mesajı, bir görüntüsü yetti ve meydanları doldurdu millet. Ve darbecilere karşı bir zafer elde etti. Milletin zaferi diyoruz biz ona. 15 Temmuz Demokrasi Günü olarak bugün her yıl 15 Temmuz’da milletin zaferini kutluyoruz." Tunç, altyapı ve demokratik reformları bir arada sunduklarını, vesayetçi kurumların tasfiyesinde anayasa değişikliklerinin rolüne işaret etti. Konuşmasından: "İşte Gabar’da petrol. Terörden o dağları temizlediğimizde nasıl petrol fışkırdığını hep beraber gördük. Enerji yatırımları. Ülkemizin her bir tarafını altyapısıyla, üst yapısıyla, fiziki kaldırma hamleleriyle donatırken sadece bir fiziki kalkınma, sadece ekonomik refah yetmez dedik. Demokratik kalkınma da beraberinde olması lazım dedim. Türkiye’nin demokratikleşmesi, yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşması için milletimizin desteğiyle büyük reformların hayata geçildi...." Bakan Tunç, deprem bölgesindeki yeniden inşa çalışmalarına aktarılan kaynağı ve ekonomik hedefleri de paylaştı. Tunç, konuşmasında yaklaşık 3 trilyona yakın para aktarıldığını belirterek konut teslimleri, altyapı ve tarihî dokunun canlandırılmasına yönelik çalışmaları vurguladı. Ayrıca geçmiş IMF borçlarının kapatılması ve enflasyonla mücadele hedeflerine değindi. Toplantıda teşkilat çalışmasının seçime hazırlıkta kritik olduğunu tekrarlayan Tunç, teşkilatın milletin nabzını merkeze alarak sorun ve çözüm önerilerini genel merkeze taşımasının önemini anlattı. Tunç, konuşmasını teşkilatın motivasyonuna ve sahadaki çalışmaya yaptıkları atıflarla sonlandırdı ve "23 yıldan bu yana milletin bizden kopmamasının sebebi iktidarda milleti dinlememizdir" mesajını verdi. Konuşma, parti politikaları, terörle mücadeleye ilişkin son gelişmeler ve "Türkiye Yüzyılı" vizyonuna dair açıklamalarla sona erdi; Tunç, yatırım ve sosyal politikaların ayrım gözetmeksizin ülke geneline taşındığını vurguladı. 