Tunç’tan Özel’e Yanıt: "AK Parti Seçimin Birinci Partisidir"

Tunç’tan Özel’e sert yanıt: "AK Parti seçimlerin birinci partisidir"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in "seçimin birinci partisiyiz" söylemine Karabük’te tepki gösterdi. Tunç, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığınca düzenlenen Batı Karadeniz Bölge Strateji Toplantısında yaptığı konuşmada partinin seçim başarısını ve teşkilat çalışmasının önemini vurguladı.

Belediye sayıları ve "birinci parti" iddiasına yanıt

Yılmaz Tunç konuşmasında muhalefetin iddialarına rakamlarla yanıt verdi ve şunları söyledi: "Belediye sayısı olarak baktığınız zaman 600’den fazla belediyeyi AK Parti almış. 300 civarında belediyeyi CHP almış. Belediye sayısında da AK Parti birinci. Böyle bir algı çalışması yapılıyor ki kendisini birinci göstererek böyle bir algıyla bir yalan bir propaganda üzerine kurduğu bir siyasete devam ediyor. AK Parti tartışmasız bütün seçimlerin birinci partisi; milletimizin AK Parti’yi her seçimde birinci parti yapmasının yegâne sebebi iktidarda milletimizin sesine kulak vermemizdir"

Toplantının amacı: 2028 vizyonu ve teşkilat çalışmaları

Tunç, toplantının 2028 vizyonunu belirleyecek yol haritası ve teşkilatların rolüne değindi. Bakan’ın sözleri şöyle: