Büyükakın’dan Muhalefete Sert Gönderme: "Belediyeler Yatma Yeri Değildir"

Büyükakın’dan muhalefet belediyelerine gönderme: "Belediyeler yatma yeri değildir"

Kocaeli’de düzenlenen AK Parti 114. Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, muhalefet belediyelerine yönelik eleştirilerini sert bir dille sürdürdü. Büyükakın, belediyeciliğin emek, gayret ve sürekli çalışma gerektirdiğini vurguladı.

Toplantı ve katılımcılar

Toplantı, Kocaeli Kongre Merkezi (İzmit)’te gerçekleştirildi. Programa; AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Veysal Tipioğlu, Cemil Yaman, Mehmet Akif Yılmaz, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Sadettin Hülagü, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, son iki yılda verilen sözlerin yerine getirildiğini belirterek, "Biz burada özellikle iki yılda tüm belediye başkanlarımızla birlikte ne söz verdiysek onu yaptık. Daha fazlasını da yapacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ilçe belediye başkanlarımıza bu özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Talus, ayrıca projelerin ülke çapında örnek olduğunu vurgulayarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı Kocaeli’ye davet etti ve "Kapılarımız sonuna kadar açık" ifadelerini kullandı.

Büyükakın’ın eleştirileri ve uyarıları

Büyükakın, muhalefetin belediyecilik anlayışını eleştirirken partililere ve rakiplerine şu çağrıyı yaptı: "Gelsinler burada beraber yapalım. Şahin Başkan da diyor ya ’gelin buraya, burada öğretelim nasıl olacağını’, hakikaten kapılarımız sonuna kadar açık. Belediyecilik nasıl yapılır gelin anlatalım."

Konuşmasında muhalefetin yönettiği belediyelere yönelik sert eleştirilerde bulunan Büyükakın, sözlerini şöyle sürdürdü: "Siz bizim belediyelerimizi aldınız, o belediyelere çivi çakmadınız, yine beş sene sistem çalıştı. Şimdi yavaş yavaş artık arıza vermeye başlıyor. Belediyecilik iş yapmamayı, ayağı uzatıp yatmayı kaldırmaz."

Büyükakın, belediyeciliğin sürekli yenilik, yatırım ve sahada çalışma gerektirdiğini belirterek, "Sürekli şehir büyür, yeni ihtiyaçlar doğar, yeni şeyler yapmanız gerekir. Üzerine üzerine ilave etmeniz gerekir. Yerin altına, yerin üstüne, denize, havaya, toprağa, ormana her yere çalışmanız gerekir. Yatma yeri değil ki belediyeler, çalışma yeri. Emek ister, gayret ister, dava ister, dert ister dert. Bu sizin işiniz değil ki. Siz konuşur durursunuz." dedi ve eleştirisini bir atasözüyle pekiştirdi: "Lafla peynir gemisi yürümez".

Toplantıda öne çıkan mesaj, belediyeciliğin iddia edildiği gibi pasif bir görev olmadığı; sürekli yatırım, takip ve icraat gerektirdiği yönündeydi.

