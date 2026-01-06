Bakan Güler: Hiçbir terör örgütü bölgede kök salamayacak

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen "Madalya Tevcih, Başarılı Birlik ve Personelin Ödüllendirilmesi Töreni"nde yaptığı konuşmada, terörle mücadele kararlılığını ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarısını vurguladı. Törene Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Bakan Yardımcıları Alpaslan Kavaklıoğlu, Bilal Durdalı, Musa Heybet ve Salih Ayhan ile birliklerde görevli personel katıldı.

Türkiye'nin güvenliğinin teminatı: Türk Silahlı Kuvvetleri

Bakan Güler törende, kahraman personelin fedakârlığı ve sorumluluk bilinciyle görev yaptığını belirterek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin büyük ve güçlü Türkiye vizyonunun güvenlik alanındaki en sağlam dayanağı olduğunu ifade etti. Güler, ordunun yüksek teknolojiye odaklanan operasyonel kabiliyetlerle her şart altında görevini eksiksiz yerine getiren güçlü, etkin ve caydırıcı bir yapıya sahip olması hedefinin altını çizdi: "Bakanlık olarak bu anlayışla ordumuzun imkan ve kabiliyetlerini artırmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Çok şükür çabalarımızın neticelerini de sahada açıkça müşahede ediyoruz."

Bakan ayrıca Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nin başarılarını anlattı: Kara Kuvvetleri'nin terörle mücadeleden sınır güvenliğine uzanan alandaki emsalsiz mücadelesi, Deniz Kuvvetleri'nin Mavi Vatan'daki kararlılığı ve Hava Kuvvetleri'nin operasyonel başarıları vurgulandı. Güler, müşterek harekât anlayışı ve personelin uyumunun ordunun üstün niteliklerini gösterdiğini belirtti.

Fesih kararı ve beklenti

"Biz samimi olarak bu sürecin başarılı olmasını arzu ediyoruz." sözleriyle başlayan Bakan Güler, PKK ve iltisaklı grupların fesih kararı kapsamında Suriye dahil bulundukları tüm bölgelerde derhal terör faaliyetlerini sonlandırmaları ve koşulsuz silah teslim etmeleri gerektiğini kaydetti. Güler, sözlerini şöyle sürdürdü: "Başta PKK/PYD/YPG/SDG olmak üzere hiçbir terör örgütünün bölgede kök salmasına müsaade etmeyeceğimizi bir kez daha hatırlatmak istiyorum."

Madalyalar ve tebrikler

Bakan Güler, törende ödüle layık görülen komutan ve personele tebriklerini iletti. Ödül takdim edilenler arasında şu isimler yer aldı: Şeref Madalyası ile taltif edilen Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Hava Kuvvetler Komutanımız Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu; Üstün Hizmet Madalyası ile taltif edilen Kara Kuvvetleri Komutanımız Orgeneral Metin Tokel, Genelkurmay İkinci Başkanımız Orgeneral Levent Ergün, Donanma Komutanımız Oramiral Kadir Yıldız, 1’nci Ordu Komutanımız Orgeneral Bahtiyar Ersay ve Muharip Hava Kuvveti Komutanımız Orgeneral Rafet Dalkıran. Bakan, madalya alan tüm personel ve birlikleri başarıları nedeniyle kutladı.

Spor başarıları

Bakan Güler, 2025 yılında askeriyeden çıkan sporcuların elde ettiği başarılara da dikkat çekti. Spor Gücü Komutanlığımızın 14’üncü Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi (CISM) Şampiyonası'nda toplamda 63 rekor kırdığı, takım olarak 231 kupa, ferdî olarak 1.402 madalya kazandığı belirtildi. Atış Takımı'nın ünvanları; 1 dünya rekoru, 17 Türkiye rekoru, 33 kupa ve 137 madalya olarak aktarılırken, Kick Boks Takımı'nın ferdî olarak 150 madalya kazandığı ve Türkiye Şampiyonluğu elde ettiği, Modern Pentatlon Takımı'nın ise 5 Dünya rekoru, 6 kupa ve 50 madalya ile Türkiye Şampiyonlukları ve Ordulararası Dünya Şampiyonluğu elde ettiği vurgulandı. Güreş, Okçuluk ve Deniz Pentatlon ile Paraşüt, Satranç, Triatlon, Tırmanma, Yüzme, Yelken, Kürek ve Yat takımlarının da çeşitli dereceler elde ettiği ifade edildi.

"Türkiye Yüzyılı" ve gelecek hedefleri

Bakan Güler, Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin "Türkiye Yüzyılı" hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceğini belirtti. Güçlü, hazırlıklı ve her şartta görev yapabilen bir ordunun korunmasının en temel sorumluluk olduğunu kaydeden Güler, sabır ve disiplinin önemine vurgu yaptı. Ayrıca Atatürk'ün sözlerine atıfta bulunarak: ’Zafer, zafer benimdir diyebilenin, başarı; başarılı olacağım diye başlayanın ve başardım diyebilenindir’ hatırlatmasında bulundu. Güler, ödüllendirilen personelin ve birliklerin gelecekte de ülkeye gurur yaşatacağına inandığını söyledi ve Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin "Daha büyük, daha güçlü bir Türkiye" için azimle çalışmaya devam edeceğini ifade etti.

