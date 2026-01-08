Büyükelçi Xuebin: Çin’in 15’inci 5 Yıllık Planı Hazır, Türkiye’de İlgi Topluyor

Büyükelçi Xuebin: Çin’in 15’inci 5 Yıllık Planı ve Dünyaya Fırsatları Ankara’da Tartışıldı

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen ‘Çin’in 15’inci 5 Yıllık Planı ve Dünyaya Fırsatları’ etkinliği, Çin’in önümüzdeki dönem kalkınma hedefleri, sürdürülebilir büyüme stratejileri ve küresel iş birliği imkanlarını odağına aldı. Etkinlikte ekonomik ve teknolojik dönüşümün yanı sıra uluslararası ticaret ve yatırım fırsatları masaya yatırıldı.

Etkinlikte Öne Çıkan Temalar

Konuşmalarda yenilikçilik ve yüksek kaliteli kalkınma yaklaşımlarının 15’inci 5 yıllık planda öncelikli oldukları vurgulandı. Panelde, Çin ile diğer ülkeler arasında ticaret, yatırım ve teknoloji alanlarında geliştirilebilecek yeni iş birliği imkanlarına dikkat çekildi.

Büyükelçi Jiang Xuebin’in Mesajı

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, toplantıda şu değerlendirmeyi yaptı: 'Çin’in önümüzdeki 5 yıllık gelişimi için gerekli planlar yapılmıştır. Bu toplantı, uluslararası toplumların dikkatini çekmiş ve Türkiye’de de ilgi görmüştür.' Büyükelçi Xuebin, planların uluslararası iş birliğini güçlendirme hedefini taşıdığını belirtti.

Han Wenxiu: Stratejik İşbirliği ve Ekonomik Veriler

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Mali ve Ekonomik İşler Komitesi Ofisi Başkan Yardımcısı Han Wenxiu, Türkiye ile ilişkilerin stratejik düzeye çıkarılması konusunda görüşlerini paylaştı. Wenxiu, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında geçen Ağustos ayındaki Tianjin zirvesinde varılan mutabakatlara atıfta bulunarak, önemli ikili mutabakatların hayata geçirilmesi için birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Wenxiu, 5 yıllık planların tarihsel sürecine değinerek, planların 1953'te başladığını ve 2025 yılına kadar 15 kez uygulandığını belirtti. Ayrıca toplantının Ekim 2025'ten beri hazırlandığını ve 15’inci 5 yıllık planın onaylandığını ifade etti.

Wenxiu, ekonomik veriler hakkında da şu bilgileri verdi: 2025 yılında Çin’in ekonomik hacminin 140 trilyon dolar seviyesine ulaştığı, Çin’in ortalama ekonomik büyümesinin %5,4 civarında olduğu ve ülkede ortalama yaşam süresinin 79 yıl olduğu belirtildi. Bu rakamların orta gelirli ekonomiler arasında öne çıktığı vurgulandı.

Katılımcılar

Programa Çin Halk Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, Han Wenxiu, Çin Komünist Partisi Dışişleri Müdür Yardımcısı Yu Wei, Merkez Mali ve Ekonomi Komitesi Bakan Yardımcısı Zhu Dantao, akademisyenler ve iş dünyası temsilcileri katıldı.

Etkinlik, Çin’in geleceğe dönük kalkınma stratejilerini ve bu stratejilerin küresel ekonomi ile Türkiye’ye sağlayabileceği fırsatları gündeme taşıyarak, iki ülke arasındaki iş birliği potansiyelini yeniden gözler önüne serdi.

YU WEİ SOLDA ELÇİ JİANG XUEBİN SAĞDA