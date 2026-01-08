Trump: ABD'nin Venezuela Kontrolü 'Yıllarca' Sürebilir

Trump, New York Times röportajında ABD'nin Venezuela üzerindeki kontrolünün 'çok daha uzun' sürebileceğini ve ülkeyi petrol gelirleriyle yeniden inşa edeceklerini söyledi.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 14:15
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 14:15
New York Times röportajında Trump'ın planları ve değerlendirmeleri

ABD Başkanı Donald Trump, New York Times gazetesine verdiği röportajda, ABD'nin Venezuela üzerindeki kontrolünün süresine ilişkin değerlendirmede bulundu. Trump, bu sürenin kesin olmadığını belirterek "Zamanla belli olacak" dedi.

Röportaj sırasında sorulan "3 ay mı, 6 ay mı, 1 yıl mı yoksa daha uzun mu sürer?" sorusuna Trump, "Çok daha uzun bir süre diyebilirim" şeklinde yanıt verdi.

Trump, Venezuela'nın yeniden inşası konusunda ekonomik önlemler planladığını vurguladı: "Venezuela’yı çok karlı bir şekilde yeniden inşa edeceğiz. Petrol kullanacağız ve petrol alacağız. Petrol fiyatlarını düşüreceğiz ve Venezuela’ya çok ihtiyaç duydukları parayı vereceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Venezuela'daki tutumuna ilişkin olarak Trump, ABD'nin Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez yönetimiyle ilişkisine değindi ve bu yönetimle "çok iyi geçindiğini" söyledi. Hükümeti işaret ederek de "Bize gerekli olduğunu düşündüğümüz her şeyi veriyorlar" dedi.

Haberde ayrıca, ABD ordusu tarafından gerçekleştirildiği belirtilen operasyona dair bilgi verildi: 3 Ocak Cumartesi günü Venezuela'ya yönelik bir saldırı yapıldığı ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşi kaçırılarak yargılanmak üzere ABD'ye götürüldükleri aktarıldı.

