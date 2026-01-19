Bakan Kacır: Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu 2. Yıldönümünde

Bakan Kacır, Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunun ikinci yıl dönümünü anarak Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu görevine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 23:36
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 23:36
19 Ocak 2024

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bugün Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu’nda gerçekleştirdiği görevin ikinci yıl dönümünü sosyal medyadan paylaştı.

Bakan Kacır paylaşımında, "19 Ocak 2024: Türkiye’nin insanlı ilk uzay misyonunun gerçekleştiği tarih." ifadesine yer verdi ve "Uzay çalışmalarımızda attığımız her adımla daha ileri hedeflere yürüyoruz" dedi.

Paylaşım, Türkiye'nin uzay çalışmalarındaki ilerlemeyi ve Alper Gezeravcı'nın görevini hatırlattı.

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

