Bakan Kacır: Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu 2. Yıldönümünde

19 Ocak 2024

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bugün Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu’nda gerçekleştirdiği görevin ikinci yıl dönümünü sosyal medyadan paylaştı.

Bakan Kacır paylaşımında, "19 Ocak 2024: Türkiye’nin insanlı ilk uzay misyonunun gerçekleştiği tarih." ifadesine yer verdi ve "Uzay çalışmalarımızda attığımız her adımla daha ileri hedeflere yürüyoruz" dedi.

Paylaşım, Türkiye'nin uzay çalışmalarındaki ilerlemeyi ve Alper Gezeravcı'nın görevini hatırlattı.

Bakan Kacır: "Uzay çalışmalarımızda attığımız her adımla daha ileriye yürüyoruz"