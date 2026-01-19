Rasmussen: "2026'da İnsanlarla Ticaret Olur, İnsan Ticareti Olmaz" — Grönland Gerilimi

Rasmussen: "2026 yılındayız, insanlarla ticaret yapabilirsiniz ama insan ticareti yapamazsınız"

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, ABD'nin Grönland'ı satın alma talebine ilişkin değerlendirmesinde net konuştu. Londra'da İngiliz mevkidaşı Yvette Cooper ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada Rasmussen, ABD'ye yönelik tepkisini ve Danimarka'nın tutumunu paylaştı.

İngiltere ile dayanışma ve kırmızı çizgiler

Rasmussen, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın Grönland ve Danimarka'ya verdiği desteği takdir ettiğini belirtti. Rasmussen, "İngiltere ve ABD’nin çok özel bir ilişkisi olsa da, aşılamayacak bazı kırmızı çizgiler vardır. Bu, temel prensiplere ilişkin bir meseledir. 2026 yılındayız, insanlarla ticaret yapabilirsiniz ama insan ticareti yapamazsınız" dedi.

ABD Başkanı'nın pozisyonuna ilişkin olarak da, "Fakat şunun da farkındayım. ABD Başkanı kendisi bir şeyi seçenek dışı bırakmaya karar verene kadar, hiçbir şeyi tamamen ihtimal dışı bırakamazsınız" ifadelerini kullandı.

ABD ile diyaloğu masa başına taşıma kararı

Rasmussen, ABD Başkan Yardımcısı James David Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmelerin ardından, Washington ile açık bir diyalog zemini üzerinde mutabakata vardıklarını söyledi. "Geçen hafta yaptığımız görüşme, ABD Başkanı’nın Grönland’ı elde etmek istediği konusunda dürüst ve samimi bir izlenimle oradan ayrılmamızla sonuçlandı. Biz bunun bizim için bir kırmızı çizgi olduğunu net bir şekilde ifade ettik" dedi.

Rasmussen, Arktik güvenliği konusundaki kaygıların her iki tarafça da paylaşıldığını, bu nedenle "bu diyaloğu sosyal medyadan ve diğer platformlardan çıkarıp, tartışabileceğimiz bir toplantı odasına taşıma konusunda anlaşmıştık" vurgusunu yaptı.

Gelecek perspektifi ve pragmatik yaklaşım

Bakan, mevcut durumu korumanın yanı sıra 10, 15, 20 yıllık perspektifte de güvence sağlama konusunun gündeme geldiğini belirtti: "Daha önce mutabık kaldıklarımızı, örneğin 1951 antlaşmasını ve NATO ittifakını temel alarak ABD’ye Grönland’daki mevcut durumu yönetebiliyor olmamız ve Grönland’da Çin yatırımlarının bulunmadığı gerçeğine rağmen 10, 15, 20 yıllık bir perspektifte de bu güvenceyi verip veremeyeceğimiz sorusu gündeme geldi. Üzerinde anlaştığımız konu buydu."

Rasmussen, Danimarkalıların "pragmatik, soğukkanlı bir İskandinav halkı" olduklarını ama tehditlerle uyanmanın kolay olmadığını belirterek, "Bu nedenle sorunu çözmemiş olsak da ileriye dönük bir yol bulduğumuzu düşündüm. Başkanın açıklamasıyla bu süreç sekteye uğradı. Bir isteğiniz, bir vizyonunuz, bir talebiniz olabilir. Ancak bunu bize baskı yaparak asla elde edemezsiniz" dedi.

Duygular: "Şaşkın hissediyoruz"

Bir NATO müttefikinin böyle bir girişimde bulunmasının yarattığı etkiye dair soruya Rasmussen, "Şaşkın hissediyoruz. Benim kullandığım terim bu ve buna bağlı kalacağım diye düşünüyorum. Durumu tırmandırmak gibi bir niyetim yok" şeklinde yanıt verdi.

