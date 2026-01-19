Trump'ın Grönland Mesajlaşması Norveç ve Finlandiya'ya Sızdı

18 Ocak tarihli yazışmalar basına yansıdı

ABD Başkanı Donald Trump ile Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb arasındaki Grönland konulu mesajlaşmalar basına sızdı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store'un kendi ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb adına Trump'a yazdığı 18 Ocak tarihli mesaj şöyle:

"Sayın Başkan, Sevgili Donald, Atlantik’in iki yakasındaki temaslar, Grönland, Gazze, Ukrayna ve dün yaptığınız gümrük vergisi açıklaması hakkında. Bu konulardaki tutumumuzu biliyorsunuz. Ancak hepimizin bunu ortadan kaldırmak ve gerilimi azaltmak için çalışmamız gerektiğine inanıyoruz. Çevremizde işbirliği yapmamız gereken çok şey oluyor. Bugün daha sonra sizinle bir görüşme öneriyoruz, ikimizle birlikte veya ayrı ayrı tercihinizi bize bildirir misiniz? Saygılarımızla, Alex ve Jonas"

Trump ise mesaja şu yanıtı verdi:

"Sevgili Jonas, ülkenizin 8 savaşı ve daha fazlasını durdurduğum için bana Nobel Barış Ödülü vermemeyi kararlaştırdığını göz önünde bulundurarak, artık sadece barışı düşünme yükümlülüğü hissetmiyorum. Ancak barış her zaman öncelikli olacak ama artık ABD için neyin iyi ve uygun olduğunu düşünebilirim. Danimarka, o toprağı Rusya veya Çin’den koruyamaz ve zaten neden ‘mülkiyet hakkı’ var ki? Yazılı bir belge yok, sadece yüzlerce yıl önce bir tekne oraya demirlemiş, ama bizim de oraya demirleyen teknelerimiz vardı. NATO’nun kurulduğundan bu yana NATO için diğer herkesten daha fazla şey yaptım ve şimdi NATO da ABD için bir şeyler yapmalı. Grönland’ı tam ve eksiksiz bir şekilde kontrol etmedikçe dünya güvenli olamaz. Teşekkürler"

