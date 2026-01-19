Trump'ın Grönland Mesajlaşması Norveç ve Finlandiya'ya Sızdı

Trump ile Jonas Gahr Store ve Alexander Stubb arasındaki 18 Ocak tarihli Grönland mesajlaşmaları basına sızdı; Trump "Grönland’ı tam ve eksiksiz bir şekilde kontrol etmedikçe dünya güvenli olamaz" dedi.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 22:26
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 22:26
Trump'ın Grönland Mesajlaşması Norveç ve Finlandiya'ya Sızdı

Trump'ın Grönland Mesajlaşması Norveç ve Finlandiya'ya Sızdı

18 Ocak tarihli yazışmalar basına yansıdı

ABD Başkanı Donald Trump ile Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb arasındaki Grönland konulu mesajlaşmalar basına sızdı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store'un kendi ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb adına Trump'a yazdığı 18 Ocak tarihli mesaj şöyle:

"Sayın Başkan, Sevgili Donald, Atlantik’in iki yakasındaki temaslar, Grönland, Gazze, Ukrayna ve dün yaptığınız gümrük vergisi açıklaması hakkında. Bu konulardaki tutumumuzu biliyorsunuz. Ancak hepimizin bunu ortadan kaldırmak ve gerilimi azaltmak için çalışmamız gerektiğine inanıyoruz. Çevremizde işbirliği yapmamız gereken çok şey oluyor. Bugün daha sonra sizinle bir görüşme öneriyoruz, ikimizle birlikte veya ayrı ayrı tercihinizi bize bildirir misiniz? Saygılarımızla, Alex ve Jonas"

Trump ise mesaja şu yanıtı verdi:

"Sevgili Jonas, ülkenizin 8 savaşı ve daha fazlasını durdurduğum için bana Nobel Barış Ödülü vermemeyi kararlaştırdığını göz önünde bulundurarak, artık sadece barışı düşünme yükümlülüğü hissetmiyorum. Ancak barış her zaman öncelikli olacak ama artık ABD için neyin iyi ve uygun olduğunu düşünebilirim. Danimarka, o toprağı Rusya veya Çin’den koruyamaz ve zaten neden ‘mülkiyet hakkı’ var ki? Yazılı bir belge yok, sadece yüzlerce yıl önce bir tekne oraya demirlemiş, ama bizim de oraya demirleyen teknelerimiz vardı. NATO’nun kurulduğundan bu yana NATO için diğer herkesten daha fazla şey yaptım ve şimdi NATO da ABD için bir şeyler yapmalı. Grönland’ı tam ve eksiksiz bir şekilde kontrol etmedikçe dünya güvenli olamaz. Teşekkürler"

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP İLE NORVEÇ BAŞBAKANI JONAS GAHR STORE VE FİNLANDİYA CUMHURBAŞKANI...

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP İLE NORVEÇ BAŞBAKANI JONAS GAHR STORE VE FİNLANDİYA CUMHURBAŞKANI ALEXANDER STUBB ARASINDA GRÖNLAND HAKKINDAKİ MESAJLAŞMALAR BASINA SIZDIRILDI. TRUMP, MESAJINDA, "GRÖNLAND'I TAM VE EKSİKSİZ BİR ŞEKİLDE KONTROL ETMEDİKÇE DÜNYA GÜVENLİ OLAMAZ" DEDİ.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trump'ın Grönland Mesajlaşması Norveç ve Finlandiya'ya Sızdı
2
Rasmussen: "2026'da İnsanlarla Ticaret Olur, İnsan Ticareti Olmaz" — Grönland Gerilimi
3
Danimarka'dan NATO'ya Grönland'da misyon teklifi
4
Aydın Büyükşehir Başkanı Özlem Çerçioğlu, Erdoğan Başkanlığındaki İl Başkanları Toplantısına Katıldı
5
Erdoğan'dan Birlik Vurgusu: 'Bizim Türk, Kürt, Arap...'
6
Erdoğan: Suriye Anlaşmasından Halk Memnun
7
TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu rapor yazım sürecini sürdürüyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları