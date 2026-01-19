Danimarka'dan NATO'ya Grönland'da misyon teklifi

Danimarka, Brüksel'deki NATO görüşmesinde Grönland ve Arktik'te bir NATO misyonu kurulmasını teklif etti; teklif ABD'nin Grönland hamleleriyle artan gerilim ortamında gündeme geldi.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 22:04
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 22:04
Brüksel görüşmesi ve teklif

Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen ile Grönland Dışişleri Bakanı Vivian Motzfeldt, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldi.

Toplantıda, Grönland ve Arktik bölgesinde bir NATO misyonu oluşturulması teklifinin gündeme getirildiğini Poulsen açıkladı.

"Böyle bir teklif yaptık. NATO Genel Sekreteri bunu not etti ve umuyorum ki artık bunu nasıl hayata geçirebileceğimiz konusunda bir çerçeve oluşturabiliriz. Bu, aynı zamanda Grönland hükümeti ile yaptığımız görüşmelerle de uyumlu" ifadelerini kullandı.

Gerginliğin arka planı

Görüşme, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı ABD'ye katma yönündeki siyasi ve ekonomik baskılarının arttığı bir dönemde gerçekleşti. Poulsen'in açıklaması, Trump'ın geçen cumartesi günü ABD'nin Grönland'ı almasına karşı çıkan sekiz Avrupa ülkesine ilave gümrük vergisi uygulayacağını belirtmesinin ardından geldi.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ise, ABD'nin Grönland'ı askeri olarak ele geçirmeye çalışması halinde bunun NATO'nun sonu olacağını söylemişti.

