Trump ve Ahmed eş-Şara Görüşmesi: Suriye'nin Birliği ve DEAŞ'la Mücadele Vurgusu

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile ABD Başkanı Donald Trump, telefon görüşmesinde Suriye'nin birliği, Kürt hakları ve DEAŞ'la işbirliğini ele aldı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 23:40
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 23:40
Görüşmenin öne çıkan başlıkları

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, Suriye topraklarının birliğinin ve bağımsızlığının korunması önemle vurgulandı. Suriye Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, iki liderin görüşmede bu ilkenin istikrarın sağlanması için kilit olduğu üzerinde mutabık kaldığı belirtildi.

Açıklamada, liderlerin Suriye devleti çerçevesinde Kürt halkının haklarının korunmasının garanti altına alınması gerektiği yönünde hemfikir oldukları ifade edildi. Ayrıca açıklamada, "Liderler, DEAŞ ile mücadele konusunda işbirliğini sürdürme konusunda anlaştı" ifadesine yer verildi.

Tarafların, bölgesel ve uluslararası zorluklarla başa çıkabilecek güçlü ve birleşik bir Suriye görmek istedikleri kaydedildi. Görüşmede, Suriye'nin daha iyi bir geleceğe ilerlemesi için yeni bir fırsat verilmesinin önemi üzerinde duruldu ve bir dizi bölgesel konu ele alındı.

