Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 7 Şubat'ta Kayseri'ye Geliyor

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'ndan duyuru

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bir dizi programa katılmak üzere Kayseri'ye gelecek.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından Bakan Fidan hakkında yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan Kayseri’ye geliyor. Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan, 7 Şubat Cumartesi günü AK Parti Kayseri İl Danışma Meclisi Toplantısı’na ve bir dizi programlara katılmak üzere şehrimize teşrif edecektir."

