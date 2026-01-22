Hakan Fidan: Barış Kurulu, Farklı Görüşleri Uyumlaştırma Yeri

Davos'ta imza töreni ve ilk değerlendirme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Başkanı Donald Trump liderliğinde kurulan Barış Kurulunun kuruluş sözleşmesinin bugün Dünya Ekonomik Forumu’na (WEF) ev sahipliği yapan İsviçre’nin Davos kasabasında imzalandığını hatırlattı. İmza töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil etti; törende Trump’ın konuşmasının ardından Fidan, Barış Kurulu kuruluş sözleşmesine imza attı.

Fidan törenden sonra basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, "Barış Kurulu birçok ülkenin bir araya gelerek farklı görüşlerini uyumlaştırmaya çalıştığı bir yer. Bu uyumlaştırma kolay bir iş değil. Çok ciddi bir diplomatik müzakereyi ve mücadeleyi beraberinde getiriyor. Alanda olan kavganın artık müzakere masasına taşındığına şahit oluyoruz" dedi.

İlk dar toplantı ve insani yardımlar

Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın özellikle Gazzedeki durumun durdurulması için yoğun çaba gösterdiğini belirterek, "Az önce ilk dar toplantımızı da yaptık" ifadelerini kullandı. Fidan toplantıda; insani yardımların ulaştırılması, Filistinlilerden oluşacak komitenin ilk icraatları ve somut adımların masaya yatırıldığını söyledi.

Fidan, bu somut adımların hayata geçirilmesiyle Barış Kurulunun hem insani yardımlar hem de diğer konularda daha kıymetli hale geleceğini vurguladı.

Suriye’nin bütünlüğü ve bölgesel denge

Suriye ile ilgili değerlendirmesinde Fidan, "Suriye’nin bütünlüğü bizim için önemli" dedi ve ülkenin yeniden bütünlüğe kavuşmasının bölge için barış unsuru olduğunu belirtti. Fidan, Suriyelilerin, Kürtlerin, Alevilerin, Yezidilerin, Türkmenlerin ve diğer tüm etnisitelerin korunmasının önemine işaret etti; herkesin kendi kimliğiyle gurur duyarak Suriye vatandaşlığı altında birleşmesi gerektiğini söyledi.

Bakan ayrıca, mevcut gelişmeleri genel olarak olumlu değerlendirdiğini, bazı örgütsel propagandalara itibar edilmemesi gerektiğini ekledi.

Dinamik uluslararası ortam ve Türkiye’nin rolü

Fidan, dış siyasetteki yaklaşımı şöyle özetledi: "Çok dinamik bir ortam var ve şartlar sürekli değişiyor". Türkiye'nin hem bölgesinde yapıcı rol oynadığını hem de küresel güçlerle denge politikası yürüttüğünü belirten Fidan, ülke menfaatinin merkezde tutulduğunu ve kazan-kazan prensibinin sürdürüldüğünü vurguladı.

Fidan, ayrıca Kanada ve Kore ile gelişen iş birliklerine, orta güçlerin artan dayanışmasına değinerek, Türkiye’nin bu süreçte görüşleri aranan ve iş birliği talep edilen bir ülke olmaya devam edeceğini kaydetti.

