Erdoğan Aydın'da: 65,5 Milyar Liralık Aydın Şehir Hastanesi Açıldı

Ev Sahibi Türkiye kapsamında konut teslimleri ve kura çekimleri yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın’da düzenlenen "Ev Sahibi Türkiye" 6973 Kura Çekimi, 1482 Konut Anahtar Teslimi, Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Yatırımların Toplu Açılış Töreninde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan törende şunları söyledi: "Açılışını yaptığımız Aydın Şehir Hastanemiz her bakımdan Aydın’a layık bir hastane olacak. 65,5 milyar liralık yatırım değerindeki hastanemiz hayırlı uğurlu olsun".

Törende ayrıca 6973 kura çekimi ve 1482 konut anahtar teslimi gerçekleştirildi; yapımı tamamlanan diğer yatırımların toplu açılışları yapıldı.

