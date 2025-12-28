DOLAR
Bakan Yumaklı: Silvan Projesi Tamamlandığında 305 Bin Kişiye İstihdam Sağlayacak

Bakan İbrahim Yumaklı, Babakaya tüneli incelemesinde Silvan Projesi'nin 305 bin kişiye istihdam sağlayacağını ve tünelin saniyede 212 m3 su taşıyacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 15:57
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 15:57
Bakan Yumaklı Silvan'da: "Silvan Projesi 305 Bin Kişiye İstihdam Sağlayacak"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki Babakaya iletim tüneli inşaatında incelemelerde bulundu ve projeye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İnceleme ve katılımcılar

Bakan Yumaklı'ya incelemelerde Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Galip Ensarioğlu, Mehmet Sait Yaz ve Suna Kepolu Ataman, kamu kurum müdürleri ve STK temsilcileri eşlik etti.

GAP yatırımları ve sulama verileri

Yumaklı, GAP projesine dair geçmiş ve bugünkü rakamları paylaşarak, "2002 yılına kadar GAP'ta 200 bin hektarlık alan sulamaya açılmışken, son 23 yılda yapılan yatırımlarla 683 bin hektarlık yani 6 milyon 830 bin dekarlık alan sulamaya açıldı" dedi. Ayrıca şu anda 380 bin hektarlık alanda planlama, proje ve yatırım çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Babakaya tüneli: Teknik özellik ve hedefler

Bakan Yumaklı, Babakaya tüneli'nin Silvan Projesi'nin omurgalarından biri olduğunu vurgulayarak tünelin teknik özelliklerini şöyle açıkladı: 7 metre çapında ve 5.320 metre uzunluğunda iki ayrı tüpten oluşuyor; tüplerden birinin çalışması neredeyse tamamlanmış durumda. 17 Nisan'da Cumhurbaşkanının himayelerinde Silvan tünel kazı çalışmalarına başlandığını hatırlatan Yumaklı, bugün başlanan tünel açma işlemiyle ikinci tüpün de tamamlanmasının amaçlandığını söyledi.

Yumaklı, tamamlandığında Babakaya tünelinin saniyede 212 metreküplük su taşıyacağını belirterek bu debinin bir olimpik havuzu yalnızca 13 saniyede doldurabilecek hızda olduğunu ifade etti. Tünelin maliyeti ise 8.8 milyar lira olarak açıklandı.

Tamamlanma takvimi ve etki

Bakan Yumaklı, tünelin tüm bileşenleriyle birlikte 2027 yılında tamamlanıp kullanıma hazır hale geleceğini söyledi. Babakaya tünelinin devreye girmesiyle Silvan Barajı'nda su tutulmaya başlanacak. Silvan Barajı'nın 7 milyar metreküp su tutma kapasitesine sahip olduğunu ve 175.5 metre yüksekliğinde olduğunu belirtti.

Silvan Projesi kapsamında toplamda 2 milyon 350 bin dekarlık alanın sulanacağı, projenin toplam maliyetinin bugünkü rakamlarla 300 milyar liraye ulaşacağı ve sulanacak alanın büyüklüğünün 330 bin futbol sahasına eşdeğer olacağı kaydedildi. Yumaklı, projenin tamamlanmasıyla 305 bin kişiye istihdam sağlanacağını vurguladı.

Yumaklı, projenin hayata geçirilmesi için herkesin omuz omuza olduğunu, Bakanlık olarak gereken çalışmayı gece gündüz sürdüreceklerini ve projenin takvime uygun tamamlanmasını dilediklerini ifade etti.

Bakan Yumaklı: ''Silvan Projesi tamamlandığında 305 bin kişiye istihdam sağlamış...

Bakan Yumaklı: ''Silvan Projesi tamamlandığında 305 bin kişiye istihdam sağlamış olacak’’

