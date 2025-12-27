Hatay'da camiler, konaklar ve kütüphaneler yeniden açıldı — Habib-i Neccar ibadete döndü

Hatay'da camiler, konaklar ve kütüphaneler yeniden açıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören Hatay’daki tarihi ve kültürel yapılar, yürütülen kapsamlı inşa ve ihya çalışmaları sonucu yeniden ayağa kaldırıldı.

Toplu açılış töreni ve katılımcılar

Hatay’da 455 bininci afet konutu kura çekimi ve anahtar teslimi ile tamamlanan yatırımların toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem sonrası yürütülen çalışmalar kapsamında tamamlanan kültür ve tarih yatırımlarını yerinde inceledi. Programa; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bakanlar, milletvekilleri ve üst düzey protokol katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin birlikte katıldığı tören, deprem sonrası yürütülen inşa ve ihya sürecinde gelinen aşamayı ortaya koydu.

Restorasyon ve açılan eserler

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy törende, Bakanlık olarak Hatay’da yedi eserin restorasyonunun tamamlandığını ve hizmete alındığını açıkladı. Bu kapsamda Anadolu’nun ilk camisi olma özelliğini taşıyan Habib-i Neccar Camii yeniden ibadete açıldı.

Kuseyri Konakları ise Hatay Medeniyetler Kütüphanesi olarak kullanıma sunuldu. Ayrıca Hatay Edebiyat Müze Kütüphanesi, Hatay Cemil Meriç İl Halk Kütüphanesi, İskenderun ve Reyhanlı İlçe Halk Kütüphaneleri ile Nuriye Ulviye Civelek Çocuk Kütüphanesi hizmete alındı.

Yatırım tutarı ve restorasyon hedefleri

Bakan Ersoy, bu yedi eser için toplamda 1 milyar 12 milyon lira üzerinde proje yatırımı gerçekleştirildiğini bildirdi. Deprem bölgesinde yıkık ve hasarlı olduğu tespit edilen 377 vakıf kültür varlığından 109 eser restore edildi; kalan eserlerin de 2026 Haziran ayı itibarıyla tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.

KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ 6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE AĞIR HASAR GÖREN HATAY’DAKİ TARİHÎ VE KÜLTÜREL YAPILAR, YÜRÜTÜLEN KAPSAMLI İNŞA VE İHYA ÇALIŞMALARININ ARDINDAN YENİDEN AYAĞA KALDIRILDI.