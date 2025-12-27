DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.757.736,35 -0,1%

Hatay'da camiler, konaklar ve kütüphaneler yeniden açıldı — Habib-i Neccar ibadete döndü

6 Şubat depremlerinde zarar gören Hatay'daki tarihi eserler restore edilerek açıldı; Habib-i Neccar Camii, Kuseyri Konakları ve beş kütüphane hizmete alındı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 23:15
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 23:15
Hatay'da camiler, konaklar ve kütüphaneler yeniden açıldı — Habib-i Neccar ibadete döndü

Hatay'da camiler, konaklar ve kütüphaneler yeniden açıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören Hatay’daki tarihi ve kültürel yapılar, yürütülen kapsamlı inşa ve ihya çalışmaları sonucu yeniden ayağa kaldırıldı.

Toplu açılış töreni ve katılımcılar

Hatay’da 455 bininci afet konutu kura çekimi ve anahtar teslimi ile tamamlanan yatırımların toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem sonrası yürütülen çalışmalar kapsamında tamamlanan kültür ve tarih yatırımlarını yerinde inceledi. Programa; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bakanlar, milletvekilleri ve üst düzey protokol katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin birlikte katıldığı tören, deprem sonrası yürütülen inşa ve ihya sürecinde gelinen aşamayı ortaya koydu.

Restorasyon ve açılan eserler

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy törende, Bakanlık olarak Hatay’da yedi eserin restorasyonunun tamamlandığını ve hizmete alındığını açıkladı. Bu kapsamda Anadolu’nun ilk camisi olma özelliğini taşıyan Habib-i Neccar Camii yeniden ibadete açıldı.

Kuseyri Konakları ise Hatay Medeniyetler Kütüphanesi olarak kullanıma sunuldu. Ayrıca Hatay Edebiyat Müze Kütüphanesi, Hatay Cemil Meriç İl Halk Kütüphanesi, İskenderun ve Reyhanlı İlçe Halk Kütüphaneleri ile Nuriye Ulviye Civelek Çocuk Kütüphanesi hizmete alındı.

Yatırım tutarı ve restorasyon hedefleri

Bakan Ersoy, bu yedi eser için toplamda 1 milyar 12 milyon lira üzerinde proje yatırımı gerçekleştirildiğini bildirdi. Deprem bölgesinde yıkık ve hasarlı olduğu tespit edilen 377 vakıf kültür varlığından 109 eser restore edildi; kalan eserlerin de 2026 Haziran ayı itibarıyla tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.

KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ 6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE AĞIR HASAR GÖREN HATAY’DAKİ TARİHÎ VE KÜLTÜREL...

KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ 6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE AĞIR HASAR GÖREN HATAY’DAKİ TARİHÎ VE KÜLTÜREL YAPILAR, YÜRÜTÜLEN KAPSAMLI İNŞA VE İHYA ÇALIŞMALARININ ARDINDAN YENİDEN AYAĞA KALDIRILDI.

KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ 6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE AĞIR HASAR GÖREN HATAY’DAKİ TARİHÎ VE KÜLTÜREL...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rusya, Huliaipole ve Dimitrov’un Kontrolünü Ele Geçirdi
2
Kanada’dan Ukrayna’ya 2,5 milyar dolar ek ekonomik yardım
3
TVHB Başkanı Ali Eroğlu: 'Biz Akif’i unutmadık'
4
Hatay'da camiler, konaklar ve kütüphaneler yeniden açıldı — Habib-i Neccar ibadete döndü
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarihi Caddenin Aydınlatma Törenine Katıldı
6
Emine Erdoğan'dan "Kalanlar" Filistin Sergisi Paylaşımı
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Depremzede Aileye Yeni Ev Ziyareti

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti