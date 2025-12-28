DOLAR
Zelenskiy, Trump Görüşmesi Öncesi Avrupalı Liderlerle Ortak Telefon Görüşmesi

Zelenskiy, yarınki Trump görüşmesi öncesi Mark Carney ile birlikte Fransa, Almanya, İtalya ve diğer Avrupalı liderlerle ortak telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 01:20
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 01:20
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yarın ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı kritik görüşme öncesinde, Kanada’daki temasları kapsamında gerçekleştirdiği ikili görüşmenin ardından Avrupalı liderlerle ortak bir telefon görüşmesi yaptı.

Katılımcılar: Görüşmeye Mark Carney’in yanı sıra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Polonya Başbakanı Donald Tusk, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Hollanda Başbakanı Dick Schoof, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stre, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell iştirak etti.

Zelenskiy: Destek İçin Teşekkür ve Gelecek Adımlar

Zelenskiy, görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, "Görüşme sırasında şu anda diplomatik açıdan nasıl ilerlediğimizi ele aldık. En önemli önceliklerimizi birlikte değerlendirdik. Ukrayna, kendisine verilen desteği takdir etmektedir" ifadelerini kullandı.

Yarın Florida’da ABD Başkanı Donald Trump ile kritik bir görüşme gerçekleştirecek olan Zelenskiy, görüşmenin ardından temasları sürdüreceklerini belirterek şunları yazdı: "Yarın, Başkan Trump ile yapılacak görüşmenin ardından temasları sürdürmeye devam edeceğiz. Putin’in manipülasyonlarına engel olunması ve savaşın gerçekten ve adil bir şekilde sona ermesinden kaçınmasını engellemek için hem cephede hem de diplomaside güçlü pozisyonlara ihtiyaç var. Dünya, güvenliği ve barışı garanti altına alabilecek yeterli güce sahip."

AB’den Mesaj: Kararlılık ve Yeniden İnşa

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, ortak telefon görüşmesinin ardından sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "AB’nin Ukrayna’ya desteği sarsılmayacaktır. Savaşta da, barışta da, yeniden inşa sürecinde de" dedi.

Costa, ayrıca "AB dahilinde güçlü ve müreffeh bir Ukrayna, temel bir güvenlik garantisidir. ABD’li ortaklarımızla yakın işbirliği içinde Ukrayna için sağlam ve kalıcı bir barış için çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini paylaştı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise, "2026 yılında AB Komisyonu, Kremlin üzerindeki baskıyı sürdürmeye, Ukrayna’ya desteği devam ettirmeye ve Ukrayna’nın AB üyeliğine giden yolunda ona eşlik etmek için yoğun bir şekilde çalışmaya devam edecektir" diye yazdı.

Avrupa Liderlerinden Güvenlik ve Barış Vurgusu

Polonya Başbakanı Donald Tusk, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Görüşmenin tüm tarafları, Ukrayna’ya yönelik güvenlik garantilerinin kilit önemde olduğu konusunda hemfikir. Bu garantiler, Polonya’nın da daha güvende olmasına hizmet eder. Konuşmalarımıza yarın, ABD ve Ukrayna başkanları arasındaki görüşmenin ardından devam edeceğiz" dedi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ise, "Zelenskiy’in yarın Başkan Trump ile yapacağı görüşme öncesinde Avrupalı liderlerle güzel bir görüşme gerçekleştirdik. Adil ve kalıcı bir barış antlaşmasına ulaşılması için birlikte çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Almanya Şansölyesi Friedrich Merz de, Zelenskiy’in yarınki görüşme öncesinde kendilerine bilgi verdiğini belirterek, "ABD ile yakın koordinasyon içerisinde sürdürülebilir ve adil bir barışı destekliyoruz" diye yazdı.

