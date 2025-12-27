Rusya, Huliaipole ve Dimitrov’un kontrolünü ele geçirdi

Kremlin brifingi: Genelkurmay Başkanı Gerasimov’dan Putin’e saha raporu

Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmede, Ukrayna’daki operasyonlara ilişkin kapsamlı bilgiler verdi. Gerasimov, Donetsk bölgesindeki Dimitrov (Myrnohrad) kenti ve Zaporijya bölgesindeki Huliaipole şehrinde kontrolün ele geçirildiğini açıkladı.

Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre Putin, Müşterek Kuvvetler karargahlarından birini ziyaret etti. Görüşmede Merkez Kuvvetler Komutanı Valery Solodchuk ve Doğu Kuvvetler Komutanı Andrey Ivanayev de hazır bulundu; komutanlar çatışmaların seyrine ilişkin bilgi aktardı.

Gerasimov, Ukrayna’nın kısa süre önce geri çekildiği Siversk kentinin ele geçirilmesinin ardından Rus birliklerinin Sloviansk yönünde ilerlemeye devam ettiğini bildirdi. Bölgedeki Kirovo köyünün "kurtarıldığını" belirten Gerasimov, Konstantinovka şehrindeki sokak çatışmalarının sürdüğünü ve Rus ordusunun şehirdeki binalardan çoğuna hakim olduğunu söyledi. Ayrıca Zaporijya bölgesindeki Stepnohirsk'in de Rus ordusu tarafından kurtarıldığını açıkladı.

Genelkurmay Başkanı, son iki hafta içinde Huliaipole yakınlarındaki beş yerleşim biriminin daha ele geçirildiğini hatırlatarak, Rus birliklerinin Gaichur Nehri batısındaki ilerlemelerinin sürdüğünü ve Donbass, Zaporijya ve Herson bölgelerindeki operasyonların devam edeceğini belirtti.

Ardından Merkez Kuvvetler Komutanı Valery Solodchuk, Dimitrov’da yürütülen operasyonlara ilişkin Putin’i bilgilendirdi. Solodchuk, bölgede alınan güvenlik önlemleri ve sivillerin tahliyesine yönelik çalışmaların sürdüğünü; Krasnoarmeysk (Pokrovsk) yakınlarındaki Rodynske ile Volnoye yerleşimlerinin ele geçirildiğini ve bin 100’den fazla sivilin bölgeden tahliye edildiğini aktardı.

Solodchuk, Donetsk bölgesinin önemli yerleşim birimlerinden Artemivka'nın da ele geçirildiğini ve bunun Ukrayna savunma hattına yönelik bir sonraki saldırılar için stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı. Ayrıca Novopavlovk ve Novopidgorodne bölgelerinde çatışmaların devam ettiğini belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı sosyal medya hesaplarından Dimitrov ve Huliaipole’deki çatışmalara ilişkin görüntüler paylaştı; yayınlanan görüntülerde Rus askerlerinin ele geçirilen şehirlerde bayrak açtığı anlar yer aldı.

