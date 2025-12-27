DOLAR
Emine Erdoğan'dan "Kalanlar" Filistin Sergisi Paylaşımı

Emine Erdoğan, Nişantaşı'ndaki "Kalanlar" Filistin Sergisi açılışına katıldı ve NSosyal hesabından paylaşım yaparak Gazze için dayanışma çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 22:46
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 22:47
Emine Erdoğan, dün açılışını gerçekleştirdiği "Kalanlar" Filistin Sergisi'ne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Açılış ve işbirliği

Sergi, Kalyon Vakfı ve Türk Kızılay işbirliğinde, Gazze’de yıkımın içinden doğan vakur direnişi sanatın diliyle görünür kılma amacıyla Nişantaşı'nda Kalyon Kültür'ün bulunduğu Tarihi Taş Konak'ta düzenlendi. Emine Erdoğan, dün düzenlenen açılış programına katıldı.

Paylaşımdaki mesaj

Emine Erdoğan, paylaşımında sergiye ilişkin bir videoya yer vererek şu ifadeleri kullandı: "Küllerinden doğacak bir Gazze’ye inanıyoruz. Bu nedenle geriye kalanlarla bir ve beraber olarak, yüklerini omuzlayarak, bu umudun ve direnişin bir parçası olmalıyız. Olmalıyız ki Hanzala’nın küslüğü bitsin ve artık yüzünü bize dönsün"

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

