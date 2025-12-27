Emine Erdoğan'dan "Kalanlar" Filistin Sergisi paylaşımı

Emine Erdoğan, dün açılışını gerçekleştirdiği "Kalanlar" Filistin Sergisi'ne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Açılış ve işbirliği

Sergi, Kalyon Vakfı ve Türk Kızılay işbirliğinde, Gazze’de yıkımın içinden doğan vakur direnişi sanatın diliyle görünür kılma amacıyla Nişantaşı'nda Kalyon Kültür'ün bulunduğu Tarihi Taş Konak'ta düzenlendi. Emine Erdoğan, dün düzenlenen açılış programına katıldı.

Paylaşımdaki mesaj

Emine Erdoğan, paylaşımında sergiye ilişkin bir videoya yer vererek şu ifadeleri kullandı: "Küllerinden doğacak bir Gazze’ye inanıyoruz. Bu nedenle geriye kalanlarla bir ve beraber olarak, yüklerini omuzlayarak, bu umudun ve direnişin bir parçası olmalıyız. Olmalıyız ki Hanzala’nın küslüğü bitsin ve artık yüzünü bize dönsün"

EMİNE ERDOĞAN, DÜN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİĞİ "KALANLAR" FİLİSTİN SERGİSİ'NE İLİŞKİN SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAFLAR