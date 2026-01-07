Balıkesir'de İmar Yolsuzluğu İddiası: 4 Gözaltı

Operasyon Detayları

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyonda, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi İmar Komisyonu Başkanı olan meclis üyesi F.G. ile 3 kişi daha polis ekiplerince gözaltına alındı.

Belediye'den Açıklama

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yapılan yazılı açıklamada söz konusu adli sürecin belediye tüzel kişiliği veya BASKİ Genel Müdürlüğünün kurumsal faaliyetleriyle herhangi bir ilgisinin bulunmadığını vurguladı. Açıklamada bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan iddialara itibar edilmemesi istendi.

Açıklamada ayrıca kurumun ve bağlı birimlerin hizmetlerini aksatmadan, mutat çalışma düzeninde sürdürdüğü; belediye binasında veya iştiraklerde iddia edildiği gibi bir arama veya hizmetlerin aksamasına yol açacak bir faaliyetin bulunmadığı kaydedildi.

Kamuoyuna yönelik çağrıda, teyit edilmemiş ve spekülatif haberlere itibar edilmemesi ve konuyla ilgili yalnızca yetkili adli merciler tarafından yapılacak resmi açıklamaların dikkate alınması istendi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi açıklamasında, hukukun üstünlüğü ve şeffaf yönetim anlayışıyla görev başında olunduğu belirtildi.

BELEDİYE AÇIKLAMASI