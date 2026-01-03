DOLAR
Kahta Belediyesi'nden Kesintisiz Karla Mücadele

Kahta Belediyesi, artan kar yağışı ve buzlanmaya karşı 7/24 kar küreme ve temizlik çalışmaları yürütüyor; acil vakalar için 185 hattı aktif.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 09:49
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 09:49
Adıyaman’ın Kahta Belediyesi, ilçe genelinde etkisini artıran kar yağışı ve buzlanmaya karşı sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Saha Ekipleri Ulaşımı Güvenli Tutuyor

İlçe genelinde sağlanan koordinasyon doğrultusunda ekipler, ulaşımın güvenli şekilde devam etmesi için yoğun mesai harcıyor. Belediye ekipleri, ana yolların yanı sıra mahalle araları, kaldırımlar ve ortak kullanım alanlarında kar küreme ve temizlik çalışmalarını eş zamanlı olarak yürütüyor.

Özellikle yoğun trafik akışının bulunduğu cadde ve sokaklarda buzlanmaya karşı gerekli tedbirler titizlikle uygulanıyor. Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, vatandaşların can ve mal güvenliğini ön planda tuttuklarını vurgulayarak, ekiplerin 7 gün 24 saat esasına göre görev başında olduğunu ifade etti.

Acil durumlar için vatandaşların 185 Acil Durum Hattı üzerinden belediyeye ulaşabilecekleri belirtildi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

