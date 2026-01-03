Kahta Belediyesi'nden Kesintisiz Karla Mücadele

Adıyaman’ın Kahta Belediyesi, ilçe genelinde etkisini artıran kar yağışı ve buzlanmaya karşı sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Saha Ekipleri Ulaşımı Güvenli Tutuyor

İlçe genelinde sağlanan koordinasyon doğrultusunda ekipler, ulaşımın güvenli şekilde devam etmesi için yoğun mesai harcıyor. Belediye ekipleri, ana yolların yanı sıra mahalle araları, kaldırımlar ve ortak kullanım alanlarında kar küreme ve temizlik çalışmalarını eş zamanlı olarak yürütüyor.

Özellikle yoğun trafik akışının bulunduğu cadde ve sokaklarda buzlanmaya karşı gerekli tedbirler titizlikle uygulanıyor. Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, vatandaşların can ve mal güvenliğini ön planda tuttuklarını vurgulayarak, ekiplerin 7 gün 24 saat esasına göre görev başında olduğunu ifade etti.

Acil durumlar için vatandaşların 185 Acil Durum Hattı üzerinden belediyeye ulaşabilecekleri belirtildi.

