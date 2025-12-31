DOLAR
Başkan Serhat Hamamcı İnönü'de 2025 İstişare ve Değerlendirme Toplantısına Katıldı

İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, 2025 İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda 2025 yatırımlarını anlattı, 2026 projelerini paylaştı ve vatandaş taleplerini dinledi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 09:55
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 09:55
Başkan Serhat Hamamcı İnönü'de 2025 İstişare ve Değerlendirme Toplantısına Katıldı

Başkan Serhat Hamamcı 2025 İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na Katıldı

İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, AK Parti İlçe Başkanlığı ve Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen '2025 Yılı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılım sağladı.

Toplantı Açılışı ve Sunum

Program, şehitler için okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Toplantıda Başkan Hamamcı, ilçede 2025 yılı içinde hayata geçirilen yatırımlar hakkında kapsamlı bilgi verdi ve 2026 yılı için planlanan projeleri katılımcılarla paylaştı.

Vatandaş Talep ve Önerileri

Program kapsamında vatandaşlardan gelen talep ve öneriler dinlenerek değerlendirmeye alındı. Başkan Hamamcı, çalışmalarında şeffaf belediyecilik anlayışını benimsediklerini vurgulayarak, İnönü'nün gelişimi için birlik ve beraberlik içinde durmadan çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Katılımcılar ve Kapanış

Toplantıya; AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Aydın, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Çetin Korkmaz, Cumhur İttifakı teşkilat üyeleri, muhtarlar, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. Toplantı sonunda Başkan Hamamcı, organizasyona katılarak destek veren tüm hemşehrilerine teşekkür etti.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

