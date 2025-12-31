İhsan Kurnaz: 2026'da İlkadım'a Onlarca Proje

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, 2025 yılının ilçeleri için verimli geçtiğini belirterek, 21 aylık görev sürecinin ardından 2026 yılında birçok projenin hayata geçirileceğini açıkladı. İhlas Haber Ajansı'na(İHA) özel açıklamalar yapan Kurnaz, yapılan çalışmaların ve planlanan projelerin detaylarını paylaştı.

2025 değerlendirmesi: Ekonomi ve altyapıda toparlanma

Kurnaz, görev sürecini değerlendirirken şunları söyledi: "Bu ay sonu itibarıyla 21. ayımızı dolduruyoruz. Allah’a hamdolsun belediyemizi ekonomik yönden düze çıkardık. Çok şükür ekonomik bir problemimiz yok. Araç gerecimiz çok eksikti. Tüm araç gereç eksikliğimizi tamamladık. Hem temizlik işlerinde hem de fen işlerinin bütün alanlarındaki eksikler giderildi. Bütün hizmetleri kendimiz yapıyoruz. Eskiden hizmet alımıyla yapılan yol, kaldırım, park, bahçe ve temizlik gibi hizmetleri artık kendi imkânlarımızla, kendi personelimizle ve kendi araçlarımızla yapar hale geldik."

Gazi Caddesi ve Gazi Parkı: Esnafa verilen söz tutuldu

Kurnaz, esnafa verilen sözün yerine getirildiğini vurguladı: "Şu anda da güzel projeler yapıyoruz. Gazi Parkı yapımına devam ediliyor. İnşallah 31 Mart’a kadar pırıl pırıl, içinde kafe-restoranı ve Samsunspor’a ait mağazası olan, cadde ile parkı buluşturduğumuz çok güzel bir projeyi hayata geçireceğiz. Gazi Caddesi’ni de çok güzel bir şekilde ışıklandırdık. 1 Ocak’tan önce ışıklandırmayı tamamlayacağımıza dair esnafımıza söz vermiştik. Dün itibarıyla caddemizi ışıklandırdık ve sözümüzü tuttuk."

2026 hedefleri: Güvenli parklar, çocuk köyü ve engelsiz yaşam

Kurnaz, 2026'da öncelikli projeleri şöyle sıraladı: "Yeni yılda güvenli park projelerimiz devam edecek. Güvenli parklarımızı emniyet müdürlüğümüzün belirlediği sırayla hayata geçireceğiz. Bu da projelerim arasındaydı. Parkları kamera sistemiyle donatıyoruz ve emniyet birimlerimize bağlıyoruz. Parklar 24 saat emniyetimizin denetiminde olacak. Önümüzdeki yıl bir çocuk köyü projemiz var. Yine engelsiz yaşam merkezimiz olacak. Daha onlarca projeyi bir bir hayata geçireceğiz."

Başkan Kurnaz'ın açıklamaları, İlkadım Belediyesi'nin hizmet ve yatırım programındaki önceliklerin altyapı, güvenlik ve sosyal yaşam projelerine yoğunlaştığını gösteriyor.

