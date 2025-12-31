DOLAR
Terme'de 2025 Yatırım Yılı: 100 Milyonluk Hamle ve Mobil Konkasör

Başkan Şenol Kul, 2025'i yatırım yılı ilan ettiklerini; 100 milyon lira, mobil konkasör, 500 bin m2 yol, OSB genişlemesi ve 300 konutluk sosyal proje gibi adımları açıkladı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 11:39
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 11:39
Terme'de 2025 Yatırım Yılı: 100 Milyonluk Hamle ve Mobil Konkasör

Terme'de 2025 yatırımlarla geçti

Samsun'un Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, 2025 yılını değerlendirdi. Kul, ilçede belediyecilik anlayışını güçlendirecek adımlar attıklarını, altyapıdan ulaşıma, konuttan ekonomiye kadar birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Belediyenin kapasitesi güçlendirildi

Başkan Kul, belediyenin teknik gücünü artırdıklarını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Güçlü belediye, güçlü hizmet anlayışıyla 2025 yılında belediyemiz bünyesine 100 milyon liralık dev bir yatırımla 14 yeni aracı kazandırdık. En stratejik hamlemiz ise mobil konkasör tesisimiz oldu. Artık kendi malzememizi kendimiz üretiyor, dışa bağımlılığı bitiriyoruz. Bu sayede daha az maliyetle, Terme tarihinin en büyük yol seferberliğini gerçekleştirerek 500 bin metrekareyi aşan modern bir yol ağını ilçemize kazandırdık."

Su yönetimi ve konut hamleleri

Sel felaketlerine karşı alınan önlemler ve konut projelerine ilişkin Kul, devam eden projeleri şöyle aktardı:

"Devletimizin desteğiyle yükselen Salıpazarı Barajı, Türkiye’de bir ilk olan Köybucağı Taşkın Öteleme Havuzu ve Terme Çayı Islahı projeleri hızla ilerliyor. Artık suyla savaşan değil, suyla barışan bir şehir inşa ediyoruz. Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte yürüttüğümüz Bulvar Yolu projemiz bittiğinde ise Terme 'sıkışmış şehir' algısından kurtulup nefes alacak. Vatandaşlarımızın modern, güvenli ve huzurlu konutlarda yaşaması en büyük önceliğimizdir. Bu hedef doğrultusunda, 300 konutluk sosyal konut projesi için TOKİ’ye yer tahsisini gerçekleştirdik. Bu proje ile ilçemizdeki konut ihtiyacına kalıcı bir çözüm üretirken, dar gelirli hemşehrilerimizi ev sahibi yapacak modern bir yaşam alanının da temelini atmış oluyoruz."

Ekonomi, OSB genişlemesi ve sosyal alanlar

İlçe ekonomisine yönelik çalışmalar hakkında Kul, şunları söyledi:

"Yapılan girişimlerle OSB alanını 1 milyon metrekareden 2 milyon metrekareye çıkardık. 2026 yılında yer tahsislerinin başlayacağı OSB, gençlerimize yeni iş kapıları açacak. Ayrıca esnafımızın heyecanla beklediği Yeni Galericiler Sitesi’nin temelini 2026’nın ilk günlerinde atacağız. Belediyecilik sadece beton değil, ruha dokunmaktır. Bir zamanlar çöp dağları olan alanı rehabilite ederek 600 dönümlük dev bir Doğal Yaşam Parkı ve Millet Bahçesi'ne dönüştürüyoruz. Kadınlar Plajı bu yaz hanım kardeşlerimizin hizmetinde olacak. 2025 yılında düzenlediğimiz festivallerle 50 binden fazla hemşehrimizi ağırladık. Oğuzlu Yağlı Güreşleri için inşa ettiğimiz yeni saha ile geleneklerimizi taçlandırdık."

2026 hedefleri ve yeni yıl mesajı

Başkan Kul, yeni yıl hedeflerini ve mesajını şöyle paylaştı:

"2025'te verdiğimiz sözleri tutmanın huzuru içindeyiz. 2026 yılında da aynı aşk ve heyecanla, büyüyen ve güçlenen bir Terme için durmadan çalışacağız. Tüm hemşehrilerimin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyor; huzur, sağlık ve bereket dolu bir yıl diliyorum."

