Başkan Yarka: Şırnak yeniden doğdu — Asıl yürüyüş 2026'da başlıyor

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 2019'dan bu yana süren dönüşümü anlattı; 2026'yı Şırnak için yükselişin yeni sayfası olarak tanımladı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 11:28
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 11:28
Başkan Yarka: Şırnak yeniden doğdu — Asıl yürüyüş 2026'da başlıyor

Başkan Yarka: "Şırnak yeniden doğdu, asıl yürüyüşümüz 2026'da başlıyor"

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak’ın 2019’dan bu yana büyük bir dönüşüm yaşadığını vurgulayarak kentteki değişimi anlattı.

Yarka, "Şırnak, hemşehrilerimizin inancı ve desteğiyle ayağa kalktı. 2026, yükselişimizin yeni sayfası olacak" dedi.

Göreve geldiğimizdeki tablo

Başkan Yarka, 2019 yılında göreve geldiklerinde kentin yüzde 65’inin yıkılmış durumda olduğunu hatırlatarak, "O gün Şırnak’ın her köşesi yeniden filizlenmeyi bekliyordu. Hep birlikte büyük bir yolculuğa çıktık. Bugün gururla söylüyorum ki Şırnak, sizin inancınızla yeniden doğdu" ifadelerini kullandı.

Yapılan çalışmalar

Yarka, altyapıdan üstyapıya, yeşil alanlardan yeni imar yollarına, eğitim yatırımlarından sosyal ve kültürel projelere kadar birçok alanda önemli adımlar atıldığını belirtti. "Hayata geçirilen her proje, Şırnak’ın umudunu büyüten, yarınlarını aydınlatan bir adım oldu" diye konuştu.

Şehrin sokaklarında yükselen binaların, genişleyen yolların ve yeşeren parkların bu emeğin somut göstergesi olduğunu dile getiren Yarka, "İçimde tek bir duygu var: iyi ki beraber yürüdük, iyi ki birlikte başardık" şeklinde konuştu.

2026 hedefi ve yeni yıl mesajı

Şırnak’ın hikayesinin burada bitmediğini vurgulayan Başkan Yarka, 2026 yılına ilişkin hedeflerini paylaşarak, "Asıl yürüyüşümüz şimdi başlıyor. 2026, sadece yeni bir yıl değil Şırnak’ın yükselişinin, yeniden doğuşunun ve parlayan bir yıldız oluşunun yeni bir sayfası olacak" dedi.

Yeni yılın birlik, beraberlik, huzur ve bereket getirmesini dileyen Yarka, mesajını şu sözlerle tamamladı: "Yeni yılın hemşehrilerimizin yuvalarına sağlık, mutluluk ve bolluk; gönüllerimize kardeşlik ve dayanışma getirmesini temenni ediyorum. Dilerim ki 2026, sadece ülkemizde değil, dünyada da barışın, adaletin ve umudun egemen olduğu bir dönemin başlangıcı olsun. Güzel Şırnak’ımız için çalışmaya, üretmeye ve hizmet etmeye hep birlikte devam edeceğiz."

