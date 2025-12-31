DOLAR
Tokat Belediyesi, Başsavcılığa Suç Duyurusu: Asılsız İddialara Hukuki Adım

Tokat Belediyesi, Başkan Mehmet Kemal Yazıcıoğlu hakkında yayılan asılsız iddialar nedeniyle Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 11:40
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 11:40
Tokat Belediyesi, Başsavcılığa Suç Duyurusu: Asılsız İddialara Karşı Hukuki Adım

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ve Tokat Belediyesi hakkında gerçeği yansıtmayan, kamuoyunu yanıltmayı amaçlayan haber ve paylaşımlar nedeniyle Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

Belediye'den Açıklama

Tokat Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında belediyeye ulaşmış herhangi bir bilgi edinme talebi bulunmadığı belirtildi. Açıklamada, söz konusu bir talep olması halinde ilgili bilgi ve belgelerin dilekçe sahiplerinin ve kamuoyunun denetimine açık olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca içinde bulunulan yıl içerisinde belediyeye ait denetim raporları ve mali tabloların yetkili ve ilgili kurumlar tarafından denetlendiği ifade edilerek, mecrası belirsiz iddialarla kanuna uygun alımlar hakkında yapılan isnatların ciddiyetten uzak ve dikkate alınmayacak nitelikte olduğu kaydedildi.

Söz konusu iddiaların sürdürülmesinin Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesi kapsamında suç teşkil ettiği hatırlatılan açıklamada, Tokat Belediyesi’nin tüm faaliyetlerini şeffaflık, hukuka uygunluk ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda yürüttüğü belirtildi.

Açıklamanın sonunda, kurum ve Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nu hedef alan yalan ve iftira içerikli yayınlara karşı hukuki sürecin kararlılıkla takip edileceği kamuoyuna duyuruldu.

