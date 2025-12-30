Mahmud: Netanyahu’nun Tavrı Kabul Edilemez — Türkiye-Somali Enerji İşbirliği

Dolmabahçe görüşmesi ve teşekkür

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşmenin ardından basına açıklama yaptı. Mahmud, Türkiye'nin Somali'nin zor dönemlerinde verdiği destek ve Erdoğan'ın liderliğine teşekkür etti.

Türkiye desteğinin önemi

Somali'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin tehdit altında olduğu dönemde Türkiye ve Türk milletinin desteğini hissettiklerini belirten Mahmud, Somali'nin güçlü bir hükümet kurma ve egemenliğini koruma çabalarını sürdürdüğünü söyledi. Mahmud, Türkiye'nin uzun yıllardır yürüttüğü arabuluculuk ve barışçıl çözüm çabalarına atıfta bulunarak Türkiye'nin desteğinin Somalinin ilerlemesinde son derece önemli olduğunu vurguladı.

Netanyahu eleştirisi ve uluslararası hukuk

Mahmud, Netanyahu’nun saldırgan tavrının Somali’yi de içeren yaklaşımını kabul edilemez olarak nitelendirdi ve bunun uluslararası hukuku ihlal ettiğini ifade etti. Mahmud, bunun Birleşmiş Milletler kurucu anlaşması ve Afrika Birliği gibi bölgesel anlaşmaların diplomasi ilkelerine aykırı olduğunu söyledi. Ayrıca, dış müdahalelerin ve ayrımcılığın Somalili gruplar arasındaki gerginlikleri derinleştireceği uyarısında bulundu.

Türkiye ile son iki yıldaki iş birliği

Mahmud, son 2 yılda Somali ve Türkiye arasında güvenlik ve insani yardım başta olmak üzere çeşitli alanlarda dikkat çeken çalışmalar yapıldığını belirtti. Güvenlik iş birliği ve Türkiye'nin sağladığı insani yardımın Somali için hayati önem taşıdığını söyledi.

Petrol ve gaz çalışmaları ve gelecek planları

Somali'de petrol ve gaz kaynaklarının tetkik edilmesine yönelik ortak çalışmaların anlamlı başarılar verdiğini duyuran Mahmud, Türkiye'ye teşekkür etti. Teknik ve bilimsel değerlendirmeler sonucu olumlu bulgular elde edildiğini belirterek, bu sürecin uzun süreli bir iş birliği ve yatırım olduğunu ifade etti. Mahmud, sondaj çalışmalarının kısa süre içinde başlayacağını ve 2026’ya çok iyi bir başlangıç yapacağız dedi.

Kaynak yönetimi ve toplumsal fayda

Petrol ve gaz keşfinin Somali'nin ulusal güçlenmesine ve halkın yaşam standartlarının yükselmesine katkı sağlayacağını söyleyen Mahmud, kaynakların yönetiminde hesap verebilirlik, eşitlik ve nesiller arası sorumluluk ilkelerinin esas alınması gerektiğini vurguladı. Bu zenginlikten halkın fayda sağlaması için somut adımlar atılacağını belirtti.

Mahmud, ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü zayıflatmaya çalışanlara karşı kararlılıkla mücadele edeceklerini, aynı zamanda doğal kaynakların sorumlu ve sürdürülebilir biçimde geliştirilmesi hedefinden vazgeçmeyeceklerini sözlerine ekledi. Türkiye'den ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldıkları desteğin bu süreçte kritik olduğunu ifade etti.

