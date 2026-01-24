Başkan Ulutaş'tan Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi'ne Moral Ziyareti

Malatya’nın Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Ziyarette Başkan Ulutaş, tedavi gören hastaların sağlık durumları hakkında bilgi aldı, onlarla sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Aynı zamanda hastane personeliyle bir araya gelerek yürütülen çalışmalar ve ihtiyaçlar hakkında bilgi aldı; sağlık çalışanlarına moral verdi.

Başkan Ulutaş'ın açıklaması

"İlçe Devlet Hastanemizde tedavi gören kıymetli hemşerilerimizi Başhekimimiz ve hastane müdürlerimizle birlikte ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik, hal ve hatırlarını sorduk. Zor ve kutsal bir görevi büyük bir özveriyle yerine getiren sağlık çalışanlarımıza da kolaylıklar dileyerek emekleri için teşekkür ettik. Hastalarımıza acil şifalar, sağlık çalışanlarımıza güç, sabır ve başarılar diliyorum"

