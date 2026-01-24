Rahim Ağzı Kanseri: HPV Aşısı ve Tarama ile 'Güç Sende'

Söyleşi ve katılımcılar

Acıbadem Ankara Hastanesi, Pembe İzler (Pİ) Kadın Kanserleri Derneği ve Sağlık Gönüllüleri Derneği iş birliğiyle düzenlenen "Rahim Ağzı Kanserine Karşı ‘Güç Sende’" söyleşisi Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü oyuncu Meltem Cumbul üstlendi; konuşmacılar arasında Acıbadem Ankara Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Emre Özgü ile Pİ Kadın Kanserleri Derneği Başkanı Seral Çelik yer aldı.

HPV, aşı ve tarama

Doç. Dr. Emre Özgü, rahim ağzı kanserinin HPV adlı bir virüsten kaynaklandığını ve virüs kaynaklı bir kanser olması nedeniyle tedavi edilebilir olduğunu vurguladı. Özgü, etkinlikte şu noktaları paylaştı:

"En temel korunma yöntemi, HPV ile karşılaşmadığına emin olduğumuz 9-15 yaş arasındaki çocukların aşılanması. Aşının artık etkili ve koruyucu olduğunu biliyoruz. O yüzden aşılanma bizim açımızdan çok ciddi bir önem taşıyor."

Özgü ayrıca, "Düzenli rahim ağızı kanser taramalarını, Smear ya da HPV DNA taramalarını yaparak da HPV enfeksiyonlarının kansere ilerlemesini engelleyebiliyoruz" ifadeleriyle taramanın gerekliliğine dikkat çekti.

Farkındalık çağrısı: "Güç sende"

Seral Çelik, rahim ağzı kanserine karşı farkındalığı artırmak için bir araya geldiklerini belirterek, "Acıbadem Ankara Hastanesi’nin daveti üzerine buraya geldik. Güçlerimizi birleştirdik. Hatta kadınlara şöyle seslenmek istiyoruz; ‘güç sende’." dedi.

Çelik, HPV'nin erkekleri de etkileyebildiğine dikkat çekerek toplumda bilginin yetersiz olduğunu vurguladı ve şu uyarıda bulundu:

"Türkiye’de yaklaşık 3 bine yakın kadın her yıl rahim ağzı kanseriyle karşılaşıyor, tanışıyor. Bu sayıyı neredeyse zaman içerisinde sıfırlamak mümkün. Böyle bir imkan varken niye kullanmayalım diye düşünüyoruz. Ama burada farkındalık düşük öncelikle. Yani rahim ağzı kanseri nasıl bulaşır, HPV nasıl etkiler, bu zaman içerisinde nasıl tedbir alınabilir konusunda kadınlarda ve toplumda yeterli bilgi yok. Çünkü bu erkekleri de ilgilendiren bir konu. Kadınlarda rahim ağzı kanserine yol açan aynı HPV, erkeklerde de başka kanser türlerine yol açabiliyor. Daha az sayıda da olsa. Bu bilgileri topluma aktardığımızda eminim ki kadınlar da, erkekler de, anneler, babalar da çocukları için harekete geçecekler ve bu HPV’ye bağlı rahim ağzı kanserini aslında tarihin, tıp tarihinin tozlu sayfalarında bırakma şansımız var. Bu tarihi yazmak için kadınlarla ‘güç sende’ diyoruz. Bu gücümüzü kullanalım, farkında olalım, önlem alalım ve bu hastalığı geçmişte bırakalım."

Söyleşide, HPV aşısı ve düzenli tarama uygulamalarının kadın sağlığı için hayati önemde olduğu bir kez daha vurgulandı.

