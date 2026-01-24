Trump'tan Kanada'ya Grönland Tepkisi: 'Altın Kubbe' ve Çin Eleştirisi

Trump'tan Kanada'ya Grönland tepkisi: 'Altın Kubbe' eleştirisi

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın Grönland'a kurulması planlanan Altın Kubbe (Golden Dome) savunma kalkanına karşı çıktığını belirterek, Kanada'yı sert ifadelerle eleştirdi. Trump, sahibi olduğu truth sosyal medya platformu'ndan yaptığı paylaşımda, "Oysa Altın Kubbe Kanada’yı da koruyacak. Bunun yerine Kanada, ilk yıl içinde kendilerini ‘yutacak’ olan Çin ile iş yapmayı tercih etti" dedi.

Carney'nin Pekin ziyareti ve açıklamaları

Trump'ın açıklamaları, Carney'in Pekin'i ziyaret edip Xi Jinping ile görüşmesinin ardından geldi. Carney, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada Kanada ile Çin arasında ticaret, enerji, tarım ve deniz ürünleri başta olmak üzere karşılıklı kazanım sağlayabilecek alanlarda işbirliği ve "yeni bir stratejik ortaklık" üzerinde çalışıldığını vurguladı.

Carney, Çin’in Kanada’dan gelen kanola yağı üzerindeki vergileri 1 Mart'a kadar yüzde 85’ten yüzde 15’e indirmesinin beklendiğini, Kanada’nın ise Çin’in elektrikli araçlarına ayrıcalıklı ülke oranı olan yüzde 6,1 oranında vergi uygulamayı kabul ettiğini söyledi. Carney’in ziyareti, Çin'e 2017’den bu yana Kanada'dan başbakan düzeyinde yapılan ilk ziyaret olarak kayıtlara geçti.

Gerilim, WEF açıklamaları ve davetin geri çekilmesi

Carney, Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) yaptığı konuşmada ABD’nin Grönland’a yönelik tehditlerine dair, "NATO’nun açık bir şekilde sınavdan geçtiğini düşünüyorum. Bu sınava verilecek ilk yanıt, Arktik güvenliğini her ihtimale karşı sağlam ve güçlü bir biçimde garanti altına almaktır" ifadelerini kullandı. Carney ayrıca büyük güçlerin ekonomik entegrasyonunu bir silah olarak kullanmaya başladığını belirterek, "Tarifeler bir koz olarak, finansal altyapı zorlayıcı bir araç olarak, tedarik zincirleri ise sömürülecek kırılganlıklar olarak kullanılmaya başlandı" eleştirisinde bulundu.

Carney, Trump'ın "Kanada’nın ABD sayesinde var olduğu" şeklindeki sözlerine de tepki göstererek, "Kanada ve ABD, ekonomi, güvenlik ve zengin kültürel alışveriş alanlarında olağanüstü bir ortaklık kurdu. Ancak Kanada, ABD sayesinde var olmuyor. Kanada, Kanadalı olduğumuz için gelişiyor" dedi.

Trump dün ayrıca Carney'e yaptığı Gazze Barış Kuruluna katılma davetini geri çektiğini belirterek, "Lütfen bu mektubun, Kanada’nın katılımıyla ilgili olarak Gazze Barış Kurulu’nun size yaptığı daveti geri çektiğini bildirdiğini kabul edin" mesajını paylaştı.

