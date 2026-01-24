Trump'tan Kanada'ya Grönland Tepkisi: 'Altın Kubbe' ve Çin Eleştirisi

Trump, Kanada'nın Grönland'a Altın Kubbe savunma kalkanına karşı çıktığını ve Çin ile iş birliğini tercih ettiğini eleştirip Carney'nin Pekin ziyaretine işaret etti.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 04:11
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 04:11
Trump'tan Kanada'ya Grönland Tepkisi: 'Altın Kubbe' ve Çin Eleştirisi

Trump'tan Kanada'ya Grönland tepkisi: 'Altın Kubbe' eleştirisi

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın Grönland'a kurulması planlanan Altın Kubbe (Golden Dome) savunma kalkanına karşı çıktığını belirterek, Kanada'yı sert ifadelerle eleştirdi. Trump, sahibi olduğu truth sosyal medya platformu'ndan yaptığı paylaşımda, "Oysa Altın Kubbe Kanada’yı da koruyacak. Bunun yerine Kanada, ilk yıl içinde kendilerini ‘yutacak’ olan Çin ile iş yapmayı tercih etti" dedi.

Carney'nin Pekin ziyareti ve açıklamaları

Trump'ın açıklamaları, Carney'in Pekin'i ziyaret edip Xi Jinping ile görüşmesinin ardından geldi. Carney, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada Kanada ile Çin arasında ticaret, enerji, tarım ve deniz ürünleri başta olmak üzere karşılıklı kazanım sağlayabilecek alanlarda işbirliği ve "yeni bir stratejik ortaklık" üzerinde çalışıldığını vurguladı.

Carney, Çin’in Kanada’dan gelen kanola yağı üzerindeki vergileri 1 Mart'a kadar yüzde 85’ten yüzde 15’e indirmesinin beklendiğini, Kanada’nın ise Çin’in elektrikli araçlarına ayrıcalıklı ülke oranı olan yüzde 6,1 oranında vergi uygulamayı kabul ettiğini söyledi. Carney’in ziyareti, Çin'e 2017’den bu yana Kanada'dan başbakan düzeyinde yapılan ilk ziyaret olarak kayıtlara geçti.

Gerilim, WEF açıklamaları ve davetin geri çekilmesi

Carney, Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) yaptığı konuşmada ABD’nin Grönland’a yönelik tehditlerine dair, "NATO’nun açık bir şekilde sınavdan geçtiğini düşünüyorum. Bu sınava verilecek ilk yanıt, Arktik güvenliğini her ihtimale karşı sağlam ve güçlü bir biçimde garanti altına almaktır" ifadelerini kullandı. Carney ayrıca büyük güçlerin ekonomik entegrasyonunu bir silah olarak kullanmaya başladığını belirterek, "Tarifeler bir koz olarak, finansal altyapı zorlayıcı bir araç olarak, tedarik zincirleri ise sömürülecek kırılganlıklar olarak kullanılmaya başlandı" eleştirisinde bulundu.

Carney, Trump'ın "Kanada’nın ABD sayesinde var olduğu" şeklindeki sözlerine de tepki göstererek, "Kanada ve ABD, ekonomi, güvenlik ve zengin kültürel alışveriş alanlarında olağanüstü bir ortaklık kurdu. Ancak Kanada, ABD sayesinde var olmuyor. Kanada, Kanadalı olduğumuz için gelişiyor" dedi.

Trump dün ayrıca Carney'e yaptığı Gazze Barış Kuruluna katılma davetini geri çektiğini belirterek, "Lütfen bu mektubun, Kanada’nın katılımıyla ilgili olarak Gazze Barış Kurulu’nun size yaptığı daveti geri çektiğini bildirdiğini kabul edin" mesajını paylaştı.

TRUMP’TAN KANADA’YA GRÖNLAND TEPKİSİ: "ALTIN KUBBE’YE KARŞI ÇIKARKEN, ÇİN İLE İŞ YAPMAYI TERCİH...

TRUMP’TAN KANADA’YA GRÖNLAND TEPKİSİ: "ALTIN KUBBE’YE KARŞI ÇIKARKEN, ÇİN İLE İŞ YAPMAYI TERCİH ETTİLER"

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trump'tan Kanada'ya Grönland Tepkisi: 'Altın Kubbe' ve Çin Eleştirisi
2
İnegöl'de Alanyurt'a Yarı Olimpik Yüzme Havuzu İçin Çalışmalar Başladı
3
Fidan, Güler ve Kalın Şam’da: Eş-Şara ile Görüştü
4
Abu Dabi'de Rusya-Ukrayna-ABD Müzakereleri: İlk Gün Tamamlandı
5
Mette Frederiksen Grönland’da: Danimarka'dan Net Destek Mesajı
6
Merz: Avrupa, Arktik’in Savunması İçin Daha Fazlasını Yapmalı — Roma Zirvesi
7
Sudani ve CENTCOM Görüşmesi: Suriye'den Irak'a DEAŞ Nakli ve Lojistik Planı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları