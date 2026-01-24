İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Terörsüz Türkiye hedefine emin adımlarla

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Samsun’daki AK Parti Vefa Buluşması’nda ‘Terörsüz Türkiye’ hedefine ilerlediklerini ve suç odaklarını dağıttıklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 11:42
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 12:11
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Samsun’da düzenlenen "AK Parti Vefa Buluşması"nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin güvenlik, teknoloji ve toplumsal birlik noktasında kaydettiği gelişmeleri değerlendirdi.

Terörle mücadele, birlik ve devlet iradesi

"Bugün Türkiye, Terörsüz Türkiye hedefine doğru emin adımlarla ilerlemektedir." Yerlikaya, bu yürüyüşün "günübirlik hesapların, geçici yaklaşımların değil; milletimizin huzurunu, kardeşliğini ve ortak geleceğini esas alan samimi ve köklü bir devlet iradesinin ürünü" olduğunu vurguladı.

Bakan Yerlikaya, geçmişte vesayet odaklarıyla, terör tehdidiyle ve iradeye yönelik baskılarla anılan bir Türkiye tablosunun yerini; sağlık, eğitim, ulaşım ve altyapıda devrim niteliğinde adımlar atan, savunma sanayinde ve teknolojide kendi imzasını atan bir ülkenin aldığını söyledi. "İHA ve SİHA’larıyla gökyüzünde gücünü hissettiren bir iradeye sahibiz" diyerek savunma ve teknoloji hamlelerinin bağımsızlık ve yerli akılla şekillendiğini belirtti.

Yerlikaya, bu yaklaşımı Türkiye Yüzyılı idealinin savunma sanayisine yansıması olarak tanımladı ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğini değişimin mimarı olarak işaret etti.

Suçla mücadelede kararlılık

"Suç yuvalarını tamamen dağıtıyoruz" diyen Bakan, İçişleri Bakanlığı'nın önleyici güvenlik anlayışıyla suçu kaynağında engellemeye odaklandığını aktardı. Yerlikaya, Samsun dahil ülke genelinde kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda olay sayılarını azalttıklarını, suçların aydınlatılma oranlarını ise artırdıklarını ifade etti.

Organize suç örgütleri, uyuşturucu tacirleri ve suç ağlarına yönelik operasyonlar hakkında bilgi veren Yerlikaya, uyuşturucuyla ilgili yapılan tutuklama sayısının "bu kabine döneminde 101 bini geçtiğini" söyledi. Ayrıca organize suç ağlarının finans kaynaklarını kuruttuklarını, ulusal ve uluslararası bağlantılarını çöktürdüklerini belirtti.

Trafik ve denetim

Yerlikaya, trafikte insan hayatının birinci öncelikleri olduğunu, denetimleri artırdıklarını ve kuralları caydırıcı hale getirdiklerini kaydetti. Can kayıplarını azaltmayı bir hedef değil, bir sorumluluk olarak gördüklerini söyleyen Bakan, "İnşallah yeni trafik kanununun caydırıcı etkisiyle de trafikte kurallara saygıyı kalıcı bir kültüre dönüştüreceğiz" diye konuştu.

Konuşmasında ayrıca terörle ve bölücülükle mücadelede milletin birliği ve dayanışmasının önemine vurgu yapan Yerlikaya, "Birliğimizi bozmak isteyenler kaybedecek, kardeşliğimizi büyütenler kazanacak" sözleriyle birlik mesajı verdi.

